Politie en parket bekritiseren Antwerpse war on drugs

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) betreurt dinsdag de uithalen van de federale gerechtelijke politie en het Antwerpse parket over zijn aanpak van de drugsproblemen. 'We willen net de samenwerking met het parket en de gerechtelijke politie versterken', zegt hij. 'Als politiediensten onderling de zwarte piet doorschuiven, dan winnen alleen de criminelen. Aan dat soort commentaar heeft de Antwerpenaar niets.'

Stevige kritiek

In een interview met het weekblad Humo uitten Manolo Tersago van de federale gerechtelijke politie Antwerpen en Ken Witpas van het parket, allebei gespecialiseerd in drugsdossiers, stevige kritiek op de war on drugs van het Antwerpse stadsbestuur.