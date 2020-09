Politie onderzoekt schietincident in Deurne

Eind augustus was er nog een schietincident in Antwerpen.

In Deurne, Antwerpen, is zaterdagavond een schietincident gebeurd. Er werden twee inslagen teruggevonden in een garagepoort.

De politie kreeg zaterdagavond rond 22 uur melding van een schietincident in de Palinckstraat in Deurne. Er werden twee kogelinslagen teruggevonden in een garagepoort en de straat werd afgesloten. Er zijn geen gewonden. Ook het gerechtelijk lab en de onderzoeksrechter kwamen ter plaatse om de inslagen te onderzoeken.

Zaterdagnacht was de tweede nacht van de zogenoemde Operatie Nachtwacht, een grootschalige veiligheidsoperatie waarin de politie extra patrouilleert en controleert in Deurne en Borgerhout. De actie is gericht tegen de drugscriminaliteit in de stad en het geweld dat daarmee gepaard gaat. Ze omvat onder meer extra patrouilles, systematische identiteitscontroles en het afsluiten van straten die een hoog risico op aanslagen kennen wanneer dat nodig wordt geacht.