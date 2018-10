Politiek getouwtrek rond gouverneurspostje

De benoeming van een nieuwe gouverneur in Oost-Vlaanderen dreigt opnieuw te verzanden in een partijpolitiek gevecht. Net wat de Vlaamse regering met de onafhankelijke procedure wilde vermijden.

De nieuwe procedure resulteerde in ruim 100 kandidaten. Het selectiebureau Ascento selecteerde de 15 besten en bezorgde hun namen aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Op de lijst prijken bekende politici zoals Carina Van Cauter (Kamerlid voor Open VLD) en Veerle Baeyens (N-VA-burgemeester in Haaltert), maar ook cabinetards zoals Peter Vansintjan (kabinetschef van CD&V-vicepremier Kris Peeters).

Njet

Homans schoof vorige vrijdag op de ministerraad een kandidaat naar voren, maar dat botste op een njet van coalitiepartner Open VLD. Omdat men er niet uit geraakte, werd afgesproken alle 15 kandidaten te zien. De bedoeling is morgen op de ministerraad de knoop door te hakken. Want de tijd dringt. Jan Briers, de huidige gouverneur, gaat volgende week officieel met pensioen. De kandidaat van de Vlaamse regering moet bovendien nog naar het Vlaams Parlement. Pas als hij de hoorzitting daar overleeft, is de benoeming van de nieuwe provinciegouverneur officieel.

CD&V levert met Carl Decaluwé in West-Vlaanderen en Cathy Berx in Antwerpen twee gouverneurs. Ook de sp.a heeft met Lode De Witte in Vlaams-Brabant en Herman Reynders in Limburg twee gouverneurs. De liberalen aasden vorige keer op de gouverneurspost in Oost-Vlaanderen, maar zaten op Vlaams niveau in de oppositie en hadden dus niet veel te zeggen.