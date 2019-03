Politiek legt advies energieregulator over zonnepanelen naast zich neer

De Vlaamse meerderheidspartijen zijn niet van plan het compromis over de digitale meters aan te passen na een kritisch advies van de Vlaamse energieregulator.

Volgende week stemt het Vlaams Parlement over de invoering van de digitale meters vanaf 1 juli. Volgens een compromis kunnen eigenaars van zonnepanelen nog 15 jaar met een terugdraaiende teller blijven werken , maar de Vlaamse energieregulator VREG wijst dat compromis af .

De meerderheidspartijen betwisten dat. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) is er zeker van dat het voorstel juridisch voldoende solide is. 'Wij hebben zekerheid voor de eigenaars van zonnepanelen gegarandeerd. Het is jammer dat de VREG dat minder belangrijk lijkt te vinden', luidt het op haar kabinet.