Politiek schiet afvalplan verpakkingssector af

Zowel regeringspartij Open VLD als de oppositie uiten zware kritiek op het voorstel van de sector. Minister president Geert Bourgeois (N-VA) stelt dat er al een tweede nota is.

De Vlaamse regering besloot drie weken geleden om de beslissing over het statiegeld voor zich uit te schuiven. Het plan van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) viel niet in goede aarde bij coalitiepartners Open VLD en N-VA. Schauvliege had blijkbaar voor haar beurt gesproken.

De liberalen vinden dat statiegeld het probleem niet ten gronde aanpakt en wil dialoog met de sector, de Vlaams-nationalisten twijfelen aan de betaalbaarheid van de maatregel en hebben vragen bij de toekomst van de blauwe PMD-zak.

Daarom richtte de regering zich naar de privésector. De supermarkten, kleinhandelaars en voedingsindustrie moesten zelf met een plan komen om de afvalberg te verkleinen.

Ambitie

Dat voorstel is voor zowel de oppositie als coalitiepartners Open VLD en CD&V niet ambitieus genoeg. 'U weet dat onze partij veel geloof hecht in het bedrijfsleven, maar toen we het voorstel bespraken met onze fractie waren we zeer zwaar teleurgesteld', aldus Gwenny De Vroe (Open VLD).

'Het afvalplan van de producenten is totaal onvoldoende', trad Elisabeth Meuleman (Groen) haar bij. 'Er zijn geen concrete maatregelen en de grote verantwoordelijkheid van afvalproducenten, die we allemaal willen, komt er niet.'

In de nota van de sector staan er een aantal doelstellingen. Zo komt er een verbod op wegwerpzakjes tegen 2022 voor grootwarenhuizen en moet 95 procent van de drankverpakkingen gerecycleerd worden tegen 2023. Dat schrijft De Morgen die het document kon inkijken. Ook moet het zwerfvuil tegen 2022 met een vijfde verminderd zijn.

Ook Vlaams parlementslid Wilfriend Vandaele (N-VA) reageerde in dezelfde krant dat het voorstel niet ambitieus genoeg is. 'De lat mag wat ons betreft een stuk hoger gelegd worden.' Hij voegde eraan toe dat de regering met concrete doelstelling moet komen als de sector onvoldoende ambitie toont.

Tegen persagentschap Belga zei Vandaele dan weer dat het een stap in de goede richting is, maar dat het plan nog 'bijgevijld' moet worden.

Tweede voorstel

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) verwonderde er zich over dat de parlementsleden zich een mening over het voorstel konden vormen op basis van een krantenartikel. Hij bevestigde dat de eerste nota van de sector niet ambitieus genoeg was, maar stelde dat er nu een tweede voorstel is.

'Het standpunt van de regering is dat het voorstel nog moet besproken worden. We gaan dat eerst grondig bestuderen en zo nodig gaan we opnieuw in dialoog met de sector', aldus Bourgeois.

Hij wilde zich niet vastpinnen op een bepaalde timing en wees erop dat niet alleen producenten, maar ook consumenten een grote verantwoordelijkheid dragen bij het afvalprobleem.

Bourgeois voegde er nog aan toe dat zijn partijgenoot Vandaele misschien gereageerd heeft op het eerste voorstel en geen weet had van het nieuwe plan.

Plasticvrij

'Ik vind het goed dat u het bedrijfsleven aanspreekt. Maar als de dialoog met de sector niet lukt, dan moet de regering zelf ambitieuze doelstellingen opleggen', aldus Devroe.