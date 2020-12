Premie voor startende ondernemers nu ook voor twintigers

De premie dient om een werkloosheidsval te dichten. Een werkzoekende die beslist zelfstandige in hoofdberoep te worden verliest zijn uitkering. De Vlaamse regering compenseert dat nu al twee jaar lang met een maandelijkse premie van 1.000 euro, die geleidelijk zakt naar 300 euro per maand. Wie de uitkering wil, moet wel slagen in een 'prestarterstraject'.

De regeling bestaat op dit moment echter alleen voor wie ouder dan 45 jaar is. De Vlaamse minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) breidt de premie nu uit naar twintigers en naar werkzoekenden uit de kansengroepen. De uitbreiding is tijdelijk: ze loopt van 1 april 2021 tot 1 april 2022.

Relance

De maatregel maakt deel uit van het Vlaamse relancebeleid, waarbij ook al 190 miljoen euro extra naar opleiding gaat. 'De komende jaren moeten we maximaal inzetten op alle talenten. Kiezen voor het ondernemerschap willen we bij iedereen stimuleren', zegt minister Crevits. 'Door de transitiepremie tijdelijk uit te breiden nemen we een financiële zorg weg, koppelen we dat aan het aanleren van de juiste competenties en creëren we meer kansen op de arbeidsmarkt.'