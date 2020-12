Proefproject met sneltests op school

In drie testcentra kunnen leerlingen uit het lager en het middelbaar vanaf deze week een sneltest laten afnemen. Het gaat om een pilootproject van minister van Onderwijs Ben Weyts, dat later uitgebreid kan worden tot heel Vlaanderen.

In Gent en in de driehoek Tienen-Diest-Aarschot zullen leerlingen die een hoogrisicocontact hebben gehad op school vanaf deze week een sneltest kunnen laten afnemen. Het gaat om een proefproject van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Hij wil zo de besmettingen op scholen sneller opsporen en besmettingsclusters helpen doorbreken.

Het ontbreken van sneltests was volgens Weyts een belangrijk manco in de strijd tegen het virus op de scholen. Nu mogen de hoogrisicocontacten van iemand die eerder positief heeft getest pas na zeven dagen een test laten afnemen. Als die positief is, zijn er zeven dagen verloren gegaan om op te sporen met wie die persoon een nauw contact heeft gehad.

Dankzij een snelle diagnose kunnen de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) de contactopsporing meteen uitbreiden. Aan de quarantaineperiode van tien dagen voor hoogrisicocontacten verandert voor alle duidelijkheid niets, ook niet bij een negatieve sneltest.

Scholen openhouden

'We doen er alles aan zodat scholen een gecontroleerde omgeving zijn, waar het zo veilig mogelijk is', zegt Weyts. 'Er zijn strenge veiligheidsmaatregelen, die goed gehandhaafd worden. Er is ook een eigen systeem van contactopsporing, waar we heel open over communiceren. Nu voegen we nog een laag toe: een eigen systeem met sneltesten.' Door de clusters en superverspreiders sneller op te sporen, hoopt Weyts dat de scholen de komende maanden kunnen openblijven.

De CLB's nemen de organisatie van de tests samen met het Rode Kruis op zich. Vrijwilligers van het Rode Kruis kunnen voor deze opdracht een stoomcursus sneltesten volgen.

'De afgelopen weken hebben we gemerkt hoe op enkele scholen sneltesten en het testen van een volledig schoolteam hielpen om een mogelijke cluster snel in te dijken en de rust te herstellen', zegt Elke Decruynaere (Groen), schepen van Onderwijs in Gent. 'Een goede teststrategie voor leerlingen en leraren is niet alleen nodig om de scholen open te houden, maar laat ook toe meer data te verzamelen en de inzichten over de verspreiding van het virus en de rol van de scholen te vergroten.'

Federale overheid

De proefprojecten gaan van start in testcentra van het AZ Jan Palfijn in Gent, het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen en het woon-zorgcentrum Sint-Jozef in Rillaar.