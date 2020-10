Profvoetbal komende weken achter gesloten deuren

Het Overlegcomité kwam donderdagavond virtueel bijeen om aanpassingen in de protocollen voor sport en cultuur te bespreken. Op die bijeenkomst van federale en regionale topministers werd beslist de komende weken geen supporters meer toe te laten bij wedstrijden. Dat betekent dat de duels in de eerste voetbalklasse vanaf komend weekend achter gesloten deuren plaatsvinden.

Nochtans stemde de Pro League - de koepel van de profvoetbalclubs – woensdag in overleg met de regionale ministers van Sport de protocollen voor het profvoetbal af op de eerder aangekondigde maatregelen van het Overlegcomité. De clubs engageerden zich om hun ­stadions op te delen in compartimenten van 200 supporters, zodat ze meer toeschouwers dan het plafond van 400 konden toelaten.

Het is moeilijk de stadions in Vlaanderen open te houden en in Wallonië niet. Dat zou als competitievervalsing worden gezien.

De Vlaamse regering komt dan ook tegemoet aan de vraag bij de Franstaligen om de stadions te sluiten. Het is moeilijk de stadions in Vlaanderen open te houden en in Wallonië niet. Dat zou als competitievervalsing worden gezien. Een algemene sluiting is de enige ­manier om de voetbalcompetitie min of meer normaal voort te zetten en dat blijft de prioriteit voor de clubs.