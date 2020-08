Protocol voor voetbal met meer supporters

Er is een protocol klaar om meer supporters toe te laten in de voetbalstadions van clubs in 1A en 1B. Dat meldt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA).

Het protocol werd uitgewerkt door een werkgroep met vertegenwoordigers van de Pro League, de voetbalbond, de kabinetten van de Vlaamse en Waalse Ministers van Sport, de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse zaken, de Federale Politie, de lokale politie en clubs. Het beschrijft de procedures en welke maatregelen zeker nodig zijn als clubs meer dan 400 supporters willen ontvangen.

De lokale besturen en vervolgens ook de bevoegde minister van Sport, in Vlaanderen Ben Weyts, moeten dan nog groen licht geven. ‘Ook in andere landen worden inspanningen gedaan om opnieuw evenementen met publiek te organiseren. Als wij achterblijven, dan roepen we onszelf uit tot de voornaamste broeihaard van corona’, stelt Weyts. ‘Als we willen dat de Vlamingen gemotiveerd blijven om zich goed te houden aan de vele maatregelen, dan moeten we ook positieve perspectieven bieden.’