Quarantaine voor wie terugkeert van reis uit regio met corona-uitbraak

Belgische toeristen die terugkeren uit corona-gebied elders in Europa, zullen zich bij terugkeer moeten laten testen en in quarantaine gaan. Om dat te kunnen doen, zal ook iedereen in ons land die in nauw contact is geweest met een besmet persoon, voortaan verplicht in quarantaine moeten.

Er is een oplossing voor Belgen die terugkeren uit gebied met veel coronabesmettingen, nu er in delen van Europa uitbraken zijn. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) meldt na overleg tussen de regio's en de federale overheid dat toeristen op dezelfde manier zullen behandeld worden als hoogrisico contacten - mensen die in nauw contact zijn geweest met besmette mensen.



In het contactonderzoek worden hoogrisico contacten gevraagd om twee weken in thuisisolatie te blijven. Dat zal dus ook gebeuren voor wie terugkeert uit een risicogebied. Die mensen worden ook getest op het coronavirus, één keer aan het begin van de quarantaine en mogelijk een tweede keer, minstens negen dagen na de terugkeer en ten vroegste vijf dagen na de eerste test. Is die tweede test opnieuw negatief, dan wordt de thuisisolatie opgeheven.

Voor de duidelijkheid: quarantaine voor wie als hoogrisico bestempeld wordt, is nu niet verplicht. Maar de deelstaten zijn het erover eens dat nu wel te gaan verplichten, waardoor die isolatie-plicht dus zal gelden voor mensen in België die in nauw contact zijn geweest met corona-patiënten en terugkerende toeristen. 'De minister zal nu kijken of dat met een simpele wijziging van het Vlaamse decreet op infectieziekten kan of er een nieuw wetgevend initiatief nodig is.

Nu het coronavirus in delen van Europa opnieuw opflakkert, zetten de virologen de voorbije dagen druk op de politiek om teruggekeerde Belgische toeristen in quarantaine te zetten en te testen op besmetting. De schrik zit erin dat het scenario van de krokusvakantie, toen veel Belgen op vakantie besmet raakten met het coronavirus, zich herhaalt.