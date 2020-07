Quarantaine voor wie terugkeert van reis uit regio met corona-uitbraak

Vlaanderen werkt een wettelijk kader uit om reizigers in quarantaine te zetten als ze terugkeren uit een gebied waar er een corona-uitbraak is.

Belgische toeristen die terugkeren uit een coronagebied elders in Europa moeten zich bij hun terugkeer laten testen en in quarantaine gaan. Om dat af te kunnen dwingen moet ook iedereen die in ons land in nauw contact is geweest met een besmette persoon voortaan verplicht in quarantaine gaan.

Belgische toeristen krijgen dezelfde behandeling als hoogrisicocontacten, mensen die in nauw contact zijn geweest met besmette personen. Die krijgen volgens de bestaande regeling voor contactonderzoek het sterke advies om twee weken in quarantaine te gaan en zich te laten testen.

Wie is hoogrisicocontact? Het wetenschappelijke kenniscentrum Sciensano definieert op zijn website wie allemaal beschouwd wordt als hoogrisicocontact. Het gaat om: Mensen die minstens een kwartier lang binnen een afstand van anderhalve meter - bijvoorbeeld voor een gesprek - in contact zijn geweest met een coronapatiënt. Mensen die meer dan een kwartier in dezelfde kamer of gesloten omgeving verbleven met een coronapatiënt, waarbij geen afstand van anderhalve meter is gerespecteerd en/of voorwerpen zijn gedeeld. Het kan gaan om huisgenoten, een hele afdeling in een crèche, alle klasgenoten van kleuterklassen, eventueel buurklasjes of collega's op het werk. Mensen die direct fysiek contact hebben gehad met een coronapatiënt. Mensen die in direct contact zijn geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van een coronapatiënt. Een zorgverlener die in contact komt met een coronapatiënt tijdens de zorg of het medisch onderzoek binnen een afstand van anderhalve meter, zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Mensen die meer dan 15 minuten samen met een coronapatiënt hebben gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen een afstand van twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt. In een vliegtuig ook bemanningsleden die werkten in de sectie van het vliegtuig waar de besmette persoon zat. Als de ernst van de symptomen of de verplaatsing van de patiënt in het vliegtuig wijzen op een mogelijk grotere blootstelling, kunnen passagiers die in hetzelfde compartiment zaten of alle passagiers in het vliegtuig worden beschouwd als hoogrisicocontacten.

Voor de duidelijkheid: quarantaine voor wie als hoogrisicocontact bestempeld wordt, is nu niet verplicht. Maar de deelstaten zijn het erover eens dat wel te verplichten. Het gevolg is dat de verplichte tests en de quarantaine niet enkel van toepassing worden voor toeristen die terugkeren uit een risicogebied, maar voortaan ook opgelegd worden aan mensen in België die in nauw contact zijn geweest met coronapatiënten. 'De minister bekijkt nu of dat met een simpele wijziging van het Vlaamse decreet op infectieziekten kan of dat een nieuw wetgevend initiatief nodig is', meldt de woordvoerder van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Nu het coronavirus in delen van Europa opnieuw opflakkert, hebben de virologen de voorbije dagen de politiek onder druk gezet om teruggekeerde Belgische toeristen in quarantaine te zetten en te testen. De schrik zit erin dat het scenario van de krokusvakantie, toen Belgen het coronavirus na hun skivakantie in Italië en Oostenrijk ons land hebben binnengebracht, zich herhaalt.

Dansen op trouwfeesten mag dan toch niet Feestvierders op huwelijksfeesten mogen dan toch niet dansen. Enkel de openingsdans van het pas getrouwde koppel is toegelaten. Verschillende media hebben het afgelopen weekend gemeld dat op trouwfeesten opnieuw gedanst mocht worden, zij het telkens in bubbels van 15 mensen.

Maar dat klopt niet, blijkt nu uit de aangepaste Frequently Asked Questions-rubriek op de coronasite van de federale overheid. Dat dansen op trouwfeesten weer toegelaten zou worden, lokte heel wat kritiek uit, onder meer van Erika Vlieghe, de voorzitster van het GEES-panel dat de overheid bijstaat bij de afbouw van de coronamaatregelen.

Zoals wel vaker bij coronadossiers ontspon zich een discussie volgens een vast patroon. Wie is bevoegd? De federale overheid baseerde zich op een advies van de Raad van State uit 2013 om de bal bij de regio's te leggen. De federale overheid geeft enkel reisadvies en het advies voor een vrijwillige quarantaine. Maar de beslissing over een verplichte quarantaine blijkt een taak voor de deelstaten.

Uitdaging

In de Vlaamse regering was niemand tegen een verplichte quarantaine voor toeristen uit een risicogebied. Alleen bleek dat juridisch en technisch een uitdaging. Het Vlaamse decreet over infectieziekten maakt het enkel mogelijk de bewegingsvrijheid van besmette personen aan banden te leggen. De vraag was hoe (zichtbaar) gezonde mensen die aangeven in het buitenland niet met besmette personen in contact te zijn geweest tot quarantaine kunnen worden verplicht. Bovendien zijn er ook praktische vraagtekens. Wie terugkeert via het vliegtuig, de trein, de bus of de boot valt in kaart te brengen. Maar wat met mensen die met de wagen eerst naar Frankrijk en dan naar Spanje of Italië rijden? Dat valt zo goed als niet te controleren. 'Het zal voor een stuk ook neerkomen op een gevoel voor burgerzin', luidt het bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

De virologen trokken aan de alarmbel omdat op veel plaatsen in Europa nieuwe haarden opduiken. Maar dat geeft een wat verkeerd beeld omdat de uitbraken de typische coronastempel dragen. Het gaat in hoofdzaak om clusters in rusthuizen, onder arbeiders in slachthuizen of de fruitpluk, in dancings of in arme, dichtbevolkte wijken. Er zijn opnieuw wijken en regio's in lockdown gezet, vooralsnog buiten de toeristisch gebieden of op plekken waar amper toeristen komen. Een belangrijk argument pro thuisblijven is dat er geen garantie is op een terugkeer. Buitenlandse Zaken stelt dat het niet de bedoeling is om, zoals bij de uitbraak in maart, uit alle windstreken opnieuw Belgen te repatriëren.

Virologen

Niet dat de virologen eensgezind zijn. Marc Van Ranst vindt reizen buiten België een slecht idee, terwijl Steven Van Gucht daar weinig bezwaar tegen maakt. Van Gucht gaat zelf wandelen in de Alpen. Hij adviseert wel weg te blijven uit landen waar meer besmettingen zijn dan bij ons (20 besmettingen per 100.000 inwoners in laatste twee weken) en geen buffet aan te raken.

De opstart van het toeristische seizoen loopt allerminst van een leien dakje. België besliste zijn grenzen voorlopig nog te gesloten houden voor 15 landen buiten de Europese Unie, hoewel de EU die landen had vrijgegeven. De facto is toerisme buiten de EU - behalve naar het VK, Zwitserland, Liechtenstein en IJsland - uitgesloten.

België gaat ook onaangekondigde speracties uitvoeren aan de grenzen als onze buurlanden wel reizigers uit die landen toelaten, om te vermijden dat buitenlanders stiekem vanuit Schiphol, Frankurt of Charles de Gaulle nabij Parijs naar ons land afzakken.

Maar ook reizen in Europa is allesbehalve vrij. Finland, Ierland, Malta en Noorwegen zijn off limits voor Belgen. Voor heel wat populaire vakantiebestemmingen gelden restricties, zoals reisverboden door plaatselijke lockdows, verplichte coronatests of quarantaine. Dat is zo voor onder meer Portugal, Spanje, Duitsland, Cyprus, Griekenland, IJsland en het Verenigd Koninkrijk.