Raad van State akkoord met compensatie zonnepanelen

'Vandaag bracht de Raad van State een advies uit over het ontwerp van regelgeving voor de retroactieve investeringspremie voor zonnepaneleneigenaars. Een eerste lezing van het advies leert dat de Raad geen fundamentele bezwaren uit tegen de regeling die de regering uitwerkte, noch tegen de daarbij horende uitrolstrategie voor digitale meters', laat het kabinet-Demir in een persbericht weten.

Keuzevrijheid

In het advies stelt de Raad van State wel dat de betrokken particulieren 'vrijwillig en ondubbelzinnig' een keuze moeten kunnen maken. 'Ze moeten een juist inzicht hebben in het compensatiebedrag en er moet voldoende duidelijkheid bestaan over de omvang en de aard van de schade die het voorwerp is van de compensatie.' De Raad oordeelt meteen dat aan die voorwaarde is voldaan, omdat de uitgedokterde regeling voorziet in precieze bedragen. Eigenaars van zonnepanelen kunnen het verlies van het voordeel van de terugdraaiende teller precies afwegen tegenover het voordeel van de investeringspremie.