Raad van State breekt laatste verzet tegen Oosterweel

De Raad van State verwerpt het beroep van een Antwerps bedrijf tegen de Oosterweelverbinding. Maar de juridische strijd is nog niet voorbij.

De Raad van State heeft dinsdag het allerlaatste nog hangende verzet tegen de Oosterweelverbinding in Antwerpen een zware slag toegediend. De rechtbank verwierp een beroep tot vernietiging van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan over de Oosterweelverbinding .

Verworpen

Maar de Raad van State vindt de eis tot nietigverklaring ongegrond. Volgens de rechtbank voorziet de overheid in een voldoende rechtzekere oplossing voor het ontsluitingsprobleem van Noesen. Tegelijk beklemtoont de Raad dat de realisatie van de Oosterweelverbinding niet toegestaan is als de bereikbaarheid van de percelen niet is gegarandeerd.