Raad van State fluit Homans terug over taalkeuze in faciliteitengemeenten

Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) krijgt een tik op de vingers omdat ze zich verzet tegen een regeling waarbij inwoners van de faciliteitengemeenten één keer in de vier jaar hun taalkeuze voor de contacten met het bestuur moeten opgeven.

In de zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel - Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel; Kraainem en Wezembeek-Oppem - blijft de taaldiscussie woeden. De Raad van State schorst een besluit van Vlaams minister Homans dat een nieuwe regeling rond het doorgeven van de taalvoorkeur vernietigt.

Die nieuwe regeling kwam er na een uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde dat de burger een brief naar zijn gemeentebestuur moest sturen met de taalkeuze, die dan voor vier jaar zou gelden. Het besluit hield het midden tussen het Vlaamse regeringsstandpunt dat de Franstalige inwoner bij elk contact met het bestuur moest aangeven dat Frans zijn taal is, terwijl de inwoners zelf vonden dat éénmaal genoeg was om het voor altijd zo te laten.

Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en Wezembeek-Oppem engageerden daarop een bedrijf om software te ontwikkelen voor registratie van de taalvoorkeur in het rijksregister. Die taalvoorkeur zou in Drogenbos automatisch naar de initiële N worden teruggebracht na vier jaar zonder vernieuwde aanvraag. In Sint-Genesius-Rode werd uitdrukkelijk bepaald dat er geen automatische herinneringsbrieven konden worden verstuurd op basis van de geregistreerde taalvoorkeur.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans vernietigde vorig jaar de beslissingen van de drie gemeenten. Die acteerden volgens haar strijdig met het recht. De Raad van State fluit Homans nu terug..

Eentalig karakter

Minister Homans laat weten dat ze zich beraadt over de gevolgen van de schorsing. Ze beklemtoont dat de Raad, ondanks de schorsing, ook een heel duidelijke uitspraak doet over de handelswijze van de betrokken gemeenten.

'De Raad van State geeft aan dat het gegeven dat inwoners hun taalvoorkeur mogen aangeven voor vier jaar nog niet betekent dat die gemeenten zich mogen opwerpen als een pleitbezorger hiervan.'

'Ze mogen niet, zoals hier gebeurd is, als gemeentebestuur zelf inwoners individueel gaan benaderen en hen oproepen om te verzoeken in het Frans te worden bediend. Dit gaat in tegen het eentalige karakter van het Nederlandse taalgebied', aldus Liesbeth Homans.

Een mooie overwinning voor de rechten van de Franstaligen. Sophie Wilmès Federaal minister van Begroting