Raad van State geeft oppositie gelijk in strijd privatiseringsdecreet

Stemt het Vlaams Parlement toe met een gedeeltelijke privatisering van de zorg, dan zet het ook de deur open voor privaat kapitaal in ziekenhuizen. Dat blijkt uit een advies van de Raad van State. 'Wij denken dat we onze onafhankelijkheid verliezen', zegt ziekenhuisdirecteur Hans Rigauts.

De oppositie wist een maand geleden handig een stemming over het decreet lokale besturen in het Vlaams Parlement uit te stellen. Die decreetwijziging moet de deur openzetten voor privaat kapitaal in de Vlaamse ouderenzorg. Maar de PVDA, Groen, Vooruit en het Vlaams Belang wezen erop dat dat decreet ook de deur openzet voor een gedeeltelijke privatisering in ziekenhuizen. Ze vroegen daarover advies aan de Raad van State, waardoor de stemming moest worden uitgesteld.

De meerderheid noemde het uitstel van de stemming toen 'een vertragingsoperatie'. Maar in zijn advies geeft de Raad de oppositie gelijk. De decreetwijziging creëert voor publieke ziekenhuizen, zoals het Ziekenhuis Oost-Limburg of het Jan Palfijn Gent, de mogelijkheid om een vennootschap op te richten. En dus zouden private investeerders zich kunnen inkopen in het kapitaal.

Waarover gaat het? De Vlaamse meerderheid wil de lokale publieke zorg openstellen voor privékapitaal. Door de aanpassing van het decreet lokale besturen zouden privé-investeerders zich tot 49 procent van het kapitaal kunnen inkopen. Waarom wil de meerderheid dat? Dankzij die gedeeltelijke privatisering zouden die lokale zorginstellingen kunnen genieten van extra fiscale voordelen. Dat zal de kwaliteit van de zorg en de positie van die zorginstellingen verbeteren, oordeelt de meerderheid, die spreekt over een 'versterkingsdecreet'. Waarom is de oppositie tegen? De oppositiepartijen vrezen dat het openstellen van de publieke zorg zal leiden tot een 'commercialisering' van de zorg en dus tot hogere prijzen en slechtere kwaliteit. Ze spreken stelselmatig van een privatiseringsdecreet.

Niet alleen zal het openstellen van de publieke zorg volgens de Raad leiden tot 'marktverstoring' en 'oneerlijke concurrentie', hij geeft ook aan dat Vlaanderen zich met de stemming van het decreet op federaal terrein begeeft. De ziekenhuizen zijn een federale bevoegdheid. 'Op zijn minst is er nood aan overleg en coördinatie met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gelet op de federale bevoegdheden', schrijft de Raad.

'Wat we vreesden, blijkt terecht: de Vlaamse meerderheidspartijen willen ook de deur openzetten voor de commercialisering van de ziekenhuizen', zegt PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele. 'Het is belangrijk dat de Raad van State daar geen twijfel over laat bestaan. In andere landen zijn de gevolgen van commercialisering heel duidelijk: een zorg in twee snelheden afhankelijk van de dikte van je portemonnee.'

'Principekwestie'

Ook het AZ Sint-Jan in Brugge, het grootste publieke ziekenhuis van Vlaanderen, is beducht voor een 'commercialisering' van de zorg. 'Wij denken dat we onze onafhankelijkheid verliezen en we zijn in de sector zeker niet alleen. Als investeerders zich tot 49 procent kunnen inkopen in ons kapitaal hebben ze al een belangrijke stem', zegt algemeen directeur Hans Rigauts.

'Niet dat het zo'n vaart zal lopen, maar het is een principekwestie. De publieke sector staat voor betaalbare en toegankelijke zorg. Wij moeten geen aandeelhouders tevreden houden met winsten, terwijl dat in een vennootschap wel zo is', zegt Rigauts.