Raad van State twijfelt aan haalbaarheid nieuwe eindtermen

De eindtermen zijn de minimumdoelstellingen die leerlingen van de overheid moeten halen. In zijn advies zegt de Raad dat 'er ernstige twijfels rijzen of de omvang en de gedetailleerdheid van de eindtermen en onderwijsdoelen voor de onderwijsverstrekkers voldoende ruimte laten om de doelstellingen van het eigen pedagogische project te verwezenlijken', zo schrijven de kranten De Standaard en De Morgen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kan het advies van de Raad van State in theorie naast zich neerleggen. Maar omdat er twijfel is, kunnen de eindtermen aangevochten worden. Het katholiek onderwijs dreigde er eerder al mee naar het Grondwettelijk Hof te stappen, als het protest niets oplevert. Weyts zegt het advies grondig te zullen bestuderen.

Snel duidelijkheid

Het Gemeenschapsonderwijs (GO! ) wil dat er snel een beslissing komt over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. 'Het is in het belang van onze leerlingen én onze schoolteams dat er snel duidelijkheid komt', zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! .