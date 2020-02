Raad van State ziet geen graten in extra geneeskundestudenten

De Vlaamse regering zet door met de verhoging van het aantal opleidingsplaatsen voor artsen en tandartsen. De Raad van State ziet geen problemen in de extra plaatsen, hoewel die moeilijk te verzoenen zijn met de federale quota.

De Raad van State ziet geen probleem in de ruimere berekening die Vlaanderen hanteert om tot het nieuwe startquotum te komen. Daarom zet de Vlaamse regering nu haar plan door om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen. Wel vraagt de Raad van State in zijn advies dat de regeling tijdig wordt bekendgemaakt, zodat de instellingen zich goed kunnen voorbereiden op de uitbreiding.

Communautaire twist

De reden voor de extra plaatsen is een communautaire twist. Bepalen hoeveel studenten mogen beginnen aan de opleiding geneeskunde is een Vlaamse bevoegdheid. Maar Vlaanderen moet daarbij rekening houden met het federale quotum. Dat bepaalt hoeveel afgestudeerde artsen mogen starten met de vervolgopleiding tot huisarts of specialist. Daarvoor zijn federaal 929 plaatsen voorzien. Het startquotum ligt hoger, omdat er rekening mee wordt gehouden dat studenten uitvallen tijdens de opleiding.