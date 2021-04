Race tegen klok voor Vlaams stikstofakkoord

De Vlaamse regering werkt koortsachtig aan een tijdelijk stikstofakkoord. Het is een race tegen de klok, want maandag moet beslist worden over de herinrichting van de Ford-terreinen in Genk. Heel wat bedrijfsdossiers zitten in de pijplijn.

Er hangt een crisissfeertje op het Martelaarsplein in Brussel, waar de Vlaamse regering gehuisvest is. De Vlaamse regering boog zich vrijdag andermaal over een tijdelijk kader voor de stikstofuitstoot, nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen eind februari in een stikstofarrest alles op losse schroeven had gezet.

De onderhandelingen lopen bijzonder stroef omdat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geen halfbakken oplossing wil. Ze gaf al aan dat de stikstofuitstoot in de landbouw fors moet worden gereduceerd. Dat leidt tot hoogoplopende spanningen met coalitiepartner CD&V en de Boerenbond.

De vergadering van de Vlaamse regering is al even geschorst. Er wordt in 'bilaterales' verder naar een oplossing gezocht. Of dat zal lukken, durft niemand te zeggen.

Er wordt gedacht aan een voorlopig kader, zodat lokale besturen voorbereid zijn als vergunningen moeten worden afgeleverd. Nu kijken de meeste lokale besturen de kat uit de boom, waardoor zich een wachtrij van vergunningsaanvragen vormt.

De klok tikt, want maandag moet beslist worden over de herinrichting van de Ford-terreinen in Genk. Dat is een belangrijk symbooldossier voor de Genkse Demir, maar ook voor Limburger Wouter Beke (CD&V). Een rechtszekere beslissing moet worden genomen, luidt het.

Bedrijfsdossiers

Behalve Ford Genk zit nog een aantal cruciale bedrijfsdossiers in de pijplijn. Die dreigen ook in het gedrang te komen als er geen stikstofkader is. Zo legt de Britse chemiereus Ineos de laatste hand aan een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zijn megafabriek in Antwerpen. Voorts wacht een aantal grote investeringsdossiers van Total en Evonik, die goed zijn voor bijkomende jobs.

Zonder stikstofkader komen heel wat uitvoeringsvergunningen voor het Oosterweelproject in gevaar. Ook de goederenspoorverbinding in de Antwerpse haven van TucRail dreigt on hold te worden gezet als de Vlaamse regering niet tot een stikstofakkoord komt.