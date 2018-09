Rapport hekelt willekeur in jeugdzorg

Een uitgelekt tussentijds rapport is kritisch voor de leefomstandigheden van jongeren in onze gesloten jeugdinstellingen.

Zogenaamde 'maandcommissarissen' - een soort inspecteurs - brengen in opdracht van het Kinderrechtencommissariaat elke maand een onaangekondigd bezoek aan een Vlaamse jeugdinstelling. Bedoeling is om na te gaan of de rechten van de jongeren gerespecteerd worden. Het tussentijdse verslag van de commissarissen - dat op woensdag 12 september besproken wordt in de Commissie Welzijn van het Vlaams parlement - lekte gisteren uit. En dat is erg kritisch voor de omstandigheden in bepaalde voorzieningen.

In Beernem moeten jongeren 's nachts een emmer gebruiken bij gebrek aan toiletten.

Zo verbleef één jongere 14 dagen in een isoleercel, moeten jongeren in de instelling in Beernem 's nachts een nachtemmer gebruiken bij gebrek aan toiletten en werd een kapotte douchekop er vervangen door een plastic fles. Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) vraagt dat een crisismanager wordt aangesteld, en noemt de situatie 'totaal onaanvaardbaar'.

Het Agentschap Jongerenwelzijn, dat het bestuur van de gemeenschapsinstellingen op zich neemt, betreurt dat het rapport al is uitgebracht, 'door één parlementslid, zonder mogelijkheid tot wederwoord of dubbelcheck'. Maar Jongerenwelzijn wil wel 'graag constructief meewerken aan iedere vorm van toezicht met als doel de werking voor de jongeren te verbeteren', zegt woordvoerder Peter Jan Bogaert in een reactie aan Belga. 'Alle mogelijke klachten of opmerkingen nemen we ter harte. Gaat het om iets dat meteen kan opgelost worden, dan doen we dat. Vraagt het meer personeel of middelen, dan bekijken we wat mogelijk is, samen met de bevoegde minister', klinkt het.

Geen sfeer van vijandigheid

Die minister, Jo Vandeurzen (CD&V), erkent dat de vaststellingen uit het rapport een antwoord moeten krijgen, maar pleit voor dialoog met de voorzieningen zelf. Dat zei hij dinsdag in het Radio 1-programma 'De Ochtend'. Vandeurzen zegt dat het beleid en het Agentschap Jongerenwelzijn met het rapport aan de slag zullen gaan. 'We moeten dit ernstig nemen, maar in dialoog met de voorzieningen zelf', zei de minister. 'Ik wil niet dat dit in een soort sfeer van vijandigheid moet gebeuren.'

Negentiende-eeuws, en dan heb ik het niet alleen over de gebouwen. Freya Van den Bossche Oppositiepartij sp.a

Oppositiepartij Groen reageert 'geschokt door sommige elementen' uit het rapport. 'Het toont aan dat het broodnodig was deze nieuwe vorm van controle werd opgericht. Het is al meteen duidelijk dat er veel en grondige klachten zijn. Hier moet nu mee aan de slag gegaan worden. Zowel door de instellingen zelf als door de politiek', aldus parlementslid Elke Van den Brandt (Groen). Zij ziet een aantal zaken terugkomen, en wijst op het gebrek aan investeringen deze legislatuur.