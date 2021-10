Rapport legt 'klungelige' fraude El Kaouakibi bloot

Sihame El Kaouakibi maakte 'systematisch en symptomatisch misbruik van Vlaamse subsidiestromen'. Dat staat in een langverwacht rapport van de Vlaamse Inspectie voor Financiën.

De Vlaamse Inspectie Voor Financiën heeft haar rapport klaar met de subsidiestromen naar de vzw's van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi. Het Laatste Nieuws berichtte donderdagavond eerst over de inhoud van het rapport. Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele bevestigde aan Belga de bedragen.

Sihame El Kaouakibi kreeg sinds 2012 exact 1.363.622 euro Vlaams subsidies. Het rapport spreekt over 'systematisch en symptomatisch misbruik van Vlaamse subsidiestromen'.

Niet alleen El Kaouakibi verrijkte zich. In meerdere gevallen werden ook vergoedingen toegekend aan familieleden in de vorm van kilometervergoedingen en vrijwilligersvergoedingen.

Misbruik

'Soms werden onkosten wel heel klungelig ingediend', zegt Diependaele. 'Zo deed een familielid van El Kaouakibi de boekhouding van Let's Go Urban. Die stuurde een factuur voor maaltijdcheques door, maar geprint op briefpapier van het bedrijf waar dat familielid écht werkte en waar de vzw niets mee te maken had. Ik vermoed dat men op een bepaald moment in de omgeving van El Kaouakibi wel erg overmoedig werd.'