Rechtbank vernietigt hoofddoekenverbod in GO!-school

Een rechtbank heeft het algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekens in een Leuvense GO!-school vernietigd nadat een leerlinge naar de rechter was gestapt. Het algemeen verbod in het gemeenschapsonderwijs komt zo nog meer onder druk.

Een leerling van een Leuvense school stapte naar de rechter omdat ze geen hoofddoek mag dragen. Volgens haar advocate werd zo de vrijheid van godsdienst geschonden. De rechter volgt die argumentatie en vernietigt het hoofddoekenverbod in de Leuvense GO!-school. Dat bevestigt het gemeenschapsonderwijs of GO!.

Het GO! besliste jaren geleden een algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekens in te voeren, maar dat stuitte in sommige scholen op weerstand. In 2014 oordeelde de Raad van State dat geen sprake kan zijn van een algemeen hoofddoekenverbod omdat het in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Een specifiek verbod op schoolniveau is wel mogelijk. Het GO! hield sindsdien vast aan de richtlijn, maar leerlingen hebben zo wel een hefboom om het verbod in hun school aan te vechten.

Dat gebeurde onder andere door leerlingen in Maasmechelen. De rechter oordeelde ook in dat geval dat het verbod een schending van de godsdienstvrijheid betekent. Het GO! ging in beroep tegen die uitspraak.