Rechtse club Schild en Vrienden onder vuur

De studentikoze rechtse club Schild en Vrienden van Dries Van Langenhove toont in interne kring een ander gelaat. Het wemelt in besloten chatgroepen van racisme en Jodenhaat.

67.000 berichten die bol staan van de rassen-, homo-, vrouwen- en Jodenhaat, antivluchtelingenretoriek, swastika’s, Hitler-adoratie en wapengekletter. Die postten de leden van besloten chatgroepen van de rechtse jongerenbeweging Schild en Vrienden het voorbije anderhalf jaar op Facebook en het beter beveiligde Discord. Het VRT-progamma ‘Pano’ slaagde erin toegang te krijgen tot de gesloten groepen, terwijl het S&V-voorman Dries Van Langenhove (25) de voorbije zes maand volgde.

De conclusie is dat Van Langenhove en zijn club twee gezichten tonen. Dat van de bevlogen speecher die de stem van radicaal-rechts vertolkt in media en serviceclubs in de Vlaamse Beweging. Van Langenhove stelt met zijn beweging te willen bijdragen aan een mentaliteitswijziging bij de jeugd om de Vlaamse identiteit en de Europese cultuur uit te dragen.

In besloten kring gaan alle extreemrechtse registers open. Het hogere doel is volgens ‘Pano’ zich voor te bereiden op de gewapende strijd om de blanke bevolking in Europa te redden van alle bedreigingen van buitenaf. De vijand zijn Joden, moslims, holebi’s en te vrouwelijke mannen. De groep doet aan bokstraining en kickt op wapens. Een van de leden post een foto waarbij hij op een Vlaamse vlag ligt met automatische geweren en handwapens. Van Langenhove drukt daarbij zijn volgelingen op het hart nooit screenshots van de S&V-groep extern te gebruiken.

Reporter Tim Verheyden geeft twee redenen op waarom hij Van Langenhove besloot te volgen. S&V doet in België steeds vaker van zich spreken. De filmpjes van zijn acties - het verstoren van linkse betogingen en vakbondsprotest - worden in binnen- en buitenland flink gedeeld via sociale media. Het leverde Van Langenhove, student rechten, politicoloog, loodgieter en bestuurder bij de UGent, interviews op in de klassieke media.

Schild en Vrienden is meer dan een marginaal fenomeen. Het telt 14.000 volgers op Facebook en 900 leden in een afgesloten chatgroep. De groep wordt gerekend tot Europees nieuw-rechts en alt-right in de VS, die beide aan een opmars bezig zijn. Het is een verzamelnaam voor een bonte mix groepen die staan voor een radicaal-rechts reveil.

De ‘identitaire beweging’ vormt netwerken en mobiliseert via sociale media, die ingezet worden om een breed publiek te bereiken. De nieuwe fluïde gedaante van radicaal-rechts wordt belichaamd door Van Langenhove. Hij is goed bevriend met de Oostenrijker Martin Sellner, een grote naam in Europees radicaal-rechts, en kent het Franse Génération Identitaire. Van Langenhove gaf onlangs ook een interview aan het YouTube-kanaal ‘Red Ice TV’. Dat geldt als de spreekbuis voor blanke racisten uit de VS, zoals Richard Spencer.

Hij is een van de boegbeelden van Amerikaans extreemrechts, die zich na jaren in de marge opnieuw salonfähig probeert te maken. Altright vergaarde momentum door openlijk de presidentscampagne van Donald Trump te steunen. Opvallend is dat de ex-campagnestrateeg van Trump, Steve Bannon, er geen geheim van maakt dat hij radicaal-rechts in Europa wil helpen uitbouwen tot een massabeweging. In Roemenië ontmoetten Van Langenhove en enkele S&V-medestanders de Hongaarse premier Viktor Orbán. Die zit weliswaar in de Europese Volkspartij, waar CD&V deel van uitmaakt, maar vaart in eigen land een autoritaire koers met een furieuze antimigratieretoriek. Ook ging hij op bezoek bij de rechtse Nederlandse politicus Thierry Baudet.

Van Langenhove schetst goed de nieuwe werkmethode van radicaal-rechts. Die toont weinig interesse in partijpolitiek. ‘We willen niet de leiders van morgen worden. We willen een ander bestuur door de gedachten van mensen te wijzigen’, luidt het. In besloten kring is er sprake van de lange mars door de instellingen, met eigen CEO’s en mannelijke leiders die het zwakke Europa opnieuw weerbaar moeten maken. Er wordt ook gemikt op de infiltratie van de politiek. ‘We moeten de N-VA van binnenuit verrechtsen’, klinkt het op Facebook.

Op bescheiden schaal past S&V die strategie vandaag al toe. Vier van de acht verkozen leden van de Vlaamse Jeugdraad behoren tot S&V. De VRT ontdekte dat de groep valse Facebook-profielen kocht om ‘te linkse’ tegenstanders zwart te maken, hun geloofwaardigheid onderuit te halen en negatieve commentaren te posten over de Jeugdraad.

Nog volgens ‘Pano’ stuurt leider Van Langenhove een ‘trollenleger’ aan om tegenstanders aan te vallen, uit te lachen en bezwarend materiaal boven te spitten dat tegen hen gebruikt kan worden. Het overkwam een zwart meisje dat op sociale media klaagde op Pukkelpop racistisch bejegend te zijn door festivalgangers. Daarbij is een populair wapen de ‘meme’, grappig bedoelde maar vaak kwetsende screenshots of videootjes die gemaakt zijn om snel viraal te gaan.