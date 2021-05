Recordaantal buitenlandse diploma's erkend in Vlaanderen

In 2020 heeft de Vlaamse overheid een record van 3.260 buitenlandse diploma's erkend. 'Dat is een goede zaak voor onze krappe arbeidsmarkt', zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V).

Het aantal erkende buitenlandse diploma's in Vlaanderen bereikte vorig jaar een recordhoogte. In 2020 werden de diploma's van 3.269 mensen erkend. Dat is bijna een verdubbeling tegenover 2015, toen er op een heel jaar 1.731 erkenningen waren. In vijf jaar verdubbelde het aantal erkenningen. Het gaat daarbij vooral om diploma's voor het hoger onderwijs.

Cijfers uit de voorgaande jaren leren dat de vaakst erkende diploma's die voor geneeskunde, handelswetenschappen en bedrijfskunde en studierichtingen in de gezondheidszorg zijn. In het secundair onderwijs is personenzorg met grote voorsprong het diploma dat het meest erkend wordt.

Krappe arbeidsmarkt

Een diploma dat elders behaald werd, heeft niet altijd dezelfde waarde als een dat uitgereikt werd door een Vlaamse universiteit of hogeschool. Het NARIC Vlaanderen (National Academic Recognition Information Centre) onderzoekt of de buitenlandse opleiding evenwaardig is. De jongste drie jaar werden 5.000 aanvragen afgewezen.

Als een diploma wel wordt erkend, dan moeten die mensen hier ook vlot aan de bak komen. 'Het stijgend aantal erkende buitenlandse diploma's is een goede zaak voor onze krappe arbeidsmarkt', zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne, die de cijfers opvroeg. 'Werkgevers smeken om gekwalificeerd personeel.'

Opvallend is de stijging van het aantal erkende Syrische diploma's. Na de oorlog ontvluchtten veel mensen, vaak ook hoogopgeleiden, dat land.

Vlaanderen keurde de afgelopen jaren het meeste diploma's goed van mensen van Turkse afkomst, gevolgd door Marokkaanse. Nederlandse diploma's vervolledigen de top drie.