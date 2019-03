Recordjaar voor Vlaamse export ondanks brexit

Vlaamse bedrijven braken in 2018 opnieuw alle exportrecords, al daalde de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk voor het tweede jaar op rij.

Vlaamse bedrijven verkochten vorig jaar voor 328 miljard euro aan goederen en diensten aan klanten in het buitenland. Dat is 3,5 procent meer dan in 2017, blijkt uit data van de Vlaamse overheid. Sinds het recessiejaar 2009 is de Vlaamse uitvoer bijna met de helft gestegen.

‘Ik ben tevreden met de resultaten’, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Hij merkt op dat export goed is voor een op de drie Vlaamse jobs. ‘Voor mij was dit dan ook een van mijn absolute prioriteiten deze regeerperiode. We moeten blijven op inzetten op de export.’

Bijna drie vierde van de uitvoer gebeurt naar een andere EU-lidstaat, met de buurlanden Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk op kop. Net om die reden is de brexit goed voor de enige valse noot. De onzekerheid over de manier waarop de Britten de EU verlaten, weegt op de handel.

Voor het tweede jaar op rij daalt de Vlaamse uitvoer naar het VK. Terwijl het in 2017 nog om een kleine krimp van 0,4 procent ging - de totale Vlaamse uitvoer steeg toen wel - daalde de uitvoer naar het VK vorig jaar met 2,8 procent.

Textiel

Vlaamse makers van interieurtextiel zagen hun Britse verkoop met 10 procent dalen. Voor tapijtproducenten ging het om 8 procent. Dat sinds het brexitreferendum het pond in waarde is gezakt, maakt hun producten duurder in het VK.

Vorig jaar werden bovendien 37 procent minder dieselwagens vanuit Vlaamse havens over het Kanaal verscheept. Die daling heeft niet alleen met de brexit te maken, maar ook met een Britse belastingverhoging op dieselwagens.

De brexit toont daarom aan dat de Vlaamse export kwetsbaar blijft. ‘Ik hoop dat ook mijn opvolger met goede exportcijfers kan komen. Een harde brexit is een zeer grote bedreiging. Als het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de EU tuimelt, staan volgens de KU Leuven liefst 28.000 Vlaamse jobs en 2,6 procent van het bruto binnenlands product op de helling’, zegt Bourgeois.

Canada

Buiten Europa steeg de Vlaamse export naar Canada met 17 procent. Bourgeois ziet daarin de impact van het felbevochten Europees-Canadese handelsakkoord CETA. ‘Als we onze exportcijfers willen veiligstellen, moeten we ook in de toekomst blijven werken aan sterke handelsrelaties met landen buiten de Europese Unie, vindt hij.

Andere landen naar waar de export met meer dan een tiende steeg zijn Nigeria, Zuid-Korea, Taiwan en Maleisië.

Bij de dalers valt China op. De uitvoer zakte er met 12 procent, vooral door een lagere verkoop van auto’s en chemie. De uitvoer naar Iran kelderde met bijna een derde. Dat heeft alles te maken met de beslissing van de Amerikaanse overheid om zich terug te trekken uit het nucleaire akkoord met Iran en sancties op te leggen aan ieder bedrijf dat handel blijft drijven met het land. Aangezien veel bedrijven ook in de VS actief zijn of in dollar betalen, heeft die Amerikaanse dreiging hen afgeschrikt.