Redder Oosterweel wil files oplossen met deelbusjes

Oosterweel-intendant Alexander D’Hooghe wil de mobiliteitsknoop in Vlaanderen ontwarren door deelbusjes via eigen rijvakken tussen hubs te laten rijden. ‘Openbaar vervoer is totaal zinloos op het platteland.’

Wie vanuit een Antwerpse voorstad naar de Brusselse Noordrand moet, parkeert op een park-and-ride, neemt dan een via een app besteld deelbusje dat op een vrije baan naar Vilvoorde rijdt, en stapt daar over op een e-bike naar zijn bestemming. Zo schetst Alexander D’Hooghe, intendant van de Antwerpse Oosterweelverbinding en docent urbanisatie aan het MIT in Boston, de toekomst van de Belgische mobiliteit in een studie, die De Tijd kon inkijken.

Twee soorten ruimte

‘We zitten in Vlaanderen met twee verschillende soorten ruimte’, zegt D’Hooghe. ‘In de suburbs raak je alleen met privéwagens en is openbaar vervoer totaal zinloos. In de steden is het totaal omgekeerd. Tussen die twee ontbreekt een link, die nooit met fietsen opgelost zal worden.’

D’Hooghe wil de groeiende congestie in Vlaanderen en Brussel daarom tegengaan met ‘shared-mobility-on-demandtechnologie’, zoals de start-up Via gebruikt in New York. ‘Die zoekt voortdurend wie waarheen wil, bundelt die ritten en vult zo voertuigen met drie à vijf mensen. Het voordeel is dat drie auto’s van de weg verdwijnen. Dat is veel efficiënter dan Uber, dat geen voertuigen van de weg haalt.’

Eigen rijvak

Dat systeem kan volgens D’Hooghe alleen competitief zijn als de deelvoertuigen op een eigen rijvak kunnen rijden. ‘We moeten dus de busbaan openstellen voor alle deelsystemen. Alleen zo worden die aantrekkelijk.’

Het laatste ontbrekende stuk in de puzzel zijn multimodale hubs om over te stappen, zoals een park- and-ride. Daarmee bouwt D’Hooghe voort op de plannen van de Vlaamse overheid, die in Vlaanderen potentieel ziet voor 2.600 mobiliteitshubs. In Vilvoorde opende onlangs het eerste Mobipunt, waar treinen, bussen, deelfietsen en deelauto’s naast elkaar staan.

Privébedrijven

D’Hooghe ziet alleen voordelen in zijn idee van ‘naadloze, gedecentraliseerde mobiliteit’. ‘Je moet geen grote infrastructuur bouwen, maar gewoon vrije rijvakken maken waar mogelijk en multimodale stations. En je moet privébedrijven toelaten met de busjes te rijden.’

Volgens D’Hooghe biedt zijn concept de oplossing voor de enorme mobiliteitsvraag in het gebied dat stedelijk noch voorstedelijk is, zoals de regio rond Vilvoorde, Machelen of Haren. ‘Die steden zijn te dicht bebouwd om veel auto’s door te sturen maar niet dicht genoeg bebouwd voor een goed openbaar vervoer. Daar zit daar iedereen vast in de auto.’

In het openbaar vervoer buiten de steden gelooft D’Hooghe niet. ‘In de steden is openbaar vervoer cruciaal, maar op het platteland is het totaal zinloos. Grote bussen brengen niets bij als mensen ver van de halte wonen. Ik moet het eerste openbaar vervoer nog zien dat efficiënt werkt op het platteland.’

Ik vloek in elke kerk. Alexander D'Hooghe Professor MIT

D’Hooghe, die ook het doodverklaarde winkelcomplex Uplace in de Brusselse Noordrand probeert te reanimeren, benadrukt dat zijn idee een hypothese is, en geen concreet berekend plan. Of het kans op slagen heeft in Vlaanderen is onzeker.

‘Ik vloek in elke kerk. Wie voor het openbaar vervoer is, zal zeggen dat ik De Lijn wil privatiseren. Wie voor de auto’s is, voelt zich geschoffeerd. Maar we zitten met een structureel congestieprobleem. En de oplossing is niet altijd meer infrastructuur bouwen.’

