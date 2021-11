Regels voor Vlaamse brexitsteun versoepeld

Soepelere regels voor de aanvraag van Vlaamse brexit-veerkrachtsubsidies moeten de interesse bij getroffen kmo's opvijzelen. Van de voorziene 14 miljoen euro subsidies is tot op vandaag amper 442.942 euro toegekend, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot (VB).

De Vlaamse regering lanceerde de brexit-veerkrachtsubsidie als onderdeel van een pakket steunmaatregelen om de gevolgen van de brexit in volle coronacrisis op te vangen. Kmo's konden de veerkrachtsubsidie aanvragen om de impact van de brexit te counteren, bijvoorbeeld door andere markten aan te boren, een nieuw product of een nieuwe dienst te ontwikkelen of de logistieke keten te verbeteren.