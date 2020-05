Regels voor opvang soepeler dan op school

Weyts wil een evenwicht vinden tussen veiligheid en doenbaarheid in het organiseren van de opvang.

De opvang buiten de schoolmuren krijgt minder strenge regels dan degene die de scholen moeten respecteren. Dat heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bevestigd in het Vlaams Parlement.

Dinsdag kwam de Vlaamse regering tot het akkoord dat als scholen niet in staat zijn de noodopvang bij de gedeeltelijke heropstart te garanderen, ze kunnen terugvallen op de lokale besturen. In samenspraak met de scholen en eventueel in samenwerking met externe partners kunnen die dan opvang voorzien.

Het zou toch absurd zijn als andere regels gelden afhankelijk van de uren waarop de opvang plaatsvindt? Elisabeth Meuleman Vlaams Parlementslid Groen

Alleen is er veel onduidelijkheid over welke veiligheidsvoorschriften gelden bij die opvang. Na minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bevestigt ook onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) dat de regels uit het draaiboek voor naschoolse opvang gelden. Die regels zijn een stuk soepeler dan die voor de scholen. In scholen zijn kinderen verplicht onderling aan social distancing te doen en mogen ze met maximaal veertien leerlingen aanwezig zijn. Voor de opvang geldt alleen de vereiste om contactbubbels niet te mixen. Ook op het vlak van mondmaskers zijn de regels voor scholen veel strenger.

Evenwichtsoefening

'We moeten constant een evenwichtsoefening maken tussen wat maximaal doenbaar en maximaal veilig is', zei Weyts. Hij bevestigde dat de regels tussen de draaiboeken verschillen, al vond hij dat die verschillen beperkt zijn. 'Het is niet nodig dit op te blazen. Ik vraag een minimum aan intellectuele eerlijkheid.'

Vlaams Parlementslid voor Elisabeth Meuleman (Groen) counterde dat die verschillen niet te minimaliseren zijn. 'Het zou toch absurd zijn als andere regels gelden afhankelijk van de uren waarop de opvang plaatsvindt? Zeker omdat de regels in het onderwijs moeilijk te handhaven zijn.' Ook coalitiepartner Loes Vandromme (CD&V) gaf aan dat de verschillen moeilijk uit te leggen zijn op het terrein.

We zullen de draaiboeken nog finetunen en indien nodig en mogelijk op elkaar afstemmen. Ben Weyts Minister van Onderwijs

'We zullen de draaiboeken nog finetunen en indien nodig en mogelijk op elkaar afstemmen', zei Weyts. 'Maar de opvang binnen en buiten de school vergen ook andere veiligheidsmaatregelen. Ik vind dat niet uit, dat gebeurt in samenspraak met de virologen. Dat is het gevolg van de omstandigheden, waardoor je meer ruimte hebt voor soepelheid dan in de context van scholen. Die verschillen zijn dus te verantwoorden.'