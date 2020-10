Regels voor scholen versoepelen ondanks stijgend aantal quarantaines

Een kleine 1 procent van het aantal leerlingen in Vlaanderen zat in de afgelopen twee weken in quarantaine. Wellicht daalt dat aantal in de komende weken door een soepelere invulling van wie een hoog risicocontact is.

Een maand na de volledige heropening van de scholen hebben 2.258 leerlingen en 372 personeelsleden positief getest op Covid-19. 11.259 leerlingen en 681 personeelsleden van scholen zaten de afgelopen twee weken in quarantaine. Ten opzichte van de eerste twee weken van het schooljaar gaat het bijna om een verdubbeling bij het personeel. Bij de leerlingen waren er 2,5 keer meer quarantaines dan begin september. Hoewel dubbeltellingen niet zijn uitgesloten, is het duidelijk dat het aantal besmettingen en quarantaines in stijgende lijn is.

'De cijfers komen overeen met wat we konden verwachten als we rekening hielden met de circulatie van het virus in de samenleving', zegt Inge Van Trimpont, directeur bij het CLB GO!. 'Het klinkt misschien veel in absolute aantallen, maar uiteindelijk gaat het om minder dan 1 procent', zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij benadrukt dat uit de cijfers niet blijkt dat de besmettingen op school gebeuren. 'Vaak gaat het om besmettingen via familieleden of bij naschoolse activiteiten. Het sterkt ons in de overtuiging dat de scholen relatief veilig zijn en zo veel mogelijk open moeten blijven', zegt Boeve.

Minder hoogrisico

Het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ziet geen reden om de draaiboeken aan te passen, bijvoorbeeld over het gebruik van mondmaskers. Wel gelden vanaf 1 oktober soepelere regels voor wie in quarantaine moet. In navolging van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad zal de quarantaine nog maar 7 dagen duren, in plaats van 14 dagen.

Daarnaast heeft Sciensano, de wetenschappelijke instelling die de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis, woensdag beslist dat minder leerlingen in het secundair onderwijs beschouwd zullen worden als een hoogrisicocontact als ze correct een mondmasker droegen. 'Door de versoepeling zullen minder leerlingen in quarantaine moeten, of toch in verhouding tot het aantal vastgestelde besmettingen', zegt Van Trimpont.

Spartelen

Hoewel het beleid de situatie onder controle acht, vragen de vele quarantaines extra inspanningen van leerkrachten. 'Het blijft spartelen', zegt Stefanie Kennes. Ze geeft talen aan het Imelda Instituut in Brussel, een school met een kwetsbare leerlingenpopulatie. 'Best wel wat leerlingen zijn besmet bij ons. Ondertussen zit al de zevende klas in quarantaine. Je merkt dat het zich snel verspreidt naar andere klassen, vaak via broers en zussen.'

Kennes gelooft dat een deel van de besmettingen ook op school plaatsvindt. 'Ik snap niet waarom leerlingen een mondmasker moeten dragen in de klas, zelfs als er voldoende afstand mogelijk is, maar ze het wel mogen afzetten op de speelplaats. Het zijn pubers. Die knuffelen en kussen elkaar, en dan kan het snel gaan', zegt ze.

Ook Jonas Lambrechts, leerkracht geschiedenis op een Limburgse tso- en bso-school, merkt dat leerlingen moeite hebben met het volgen van de veiligheidsvoorschriften, al bleef zijn school voorlopig gespaard van grote uitval. 'In een klas van twaalf leerlingen zat meer dan de helft in quarantaine. Best bevreemdend om les te geven aan het handvol leerlingen terwijl de rest thuis zat te volgen via de webcam.' Het lukt voorlopig de leerlingen die in quarantaine zitten de lessen te laten volgen via een livestream. 'Maar ik heb grote bedenkingen bij hoe we het gaan bolwerken als grote groepen beginnen uit te vallen.'

Afstandsonderwijs in quarantaine

Lang niet alle scholen voorzien in ondersteuning voor wie in quarantaine zit. 'Dat is uiteindelijk niet anders dan bij een griepepidemie', zegt Boeve. 'Maar het is niet omdat er geen livestreams zijn, dat scholen niet bezig zijn met het beperken van leerachterstand of geen inspanningen leveren.' Een veralgemeend beleid over afstandsonderwijs voor wie in quarantaine zit, vindt Boeve niet opportuun. 'De quarantainesituatie verschilt van school tot school en van klas tot klas.'