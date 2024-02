De Vlaamse regering is het eens geraakt over maatregelen om de boerenprotesten te koelen, zoals het terugdringen van de administratieve last en boetes en het afvoeren van een bemestingsverbod in bepaalde natuurgebieden. Een deal over de bescherming van landbouwgrond viel niet uit de bus. De boerenorganisaties moeten nu hun fiat geven over de tekst.