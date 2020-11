Regering buigt zich over derde geslacht

Sinds begin 2018 zijn er in ons land geen medische redenen of ingrepen meer nodig om officieel van geslacht te veranderen. Maar vorig jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof die wet deels, omdat ze het voor non-binaire personen - mensen die zich noch als man, noch als vrouw identificeren - niet mogelijk maakte zich zo te registreren.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zou daar meteen werk van willen maken, blijkt uit zijn beleidsverklaring voor volgend jaar. 'Het is een ethisch gevoelige zaak, dat besef ik', zegt Van Quickenborne. 'Daarom wil ik het parlement hierbij betrekken. Ik hoop dat de discussie in alle openheid en vrijheid kan worden aangegaan.'

Regeerakkoord

In het regeerakkoord staat niets over het derde geslacht. Wél kwamen de meerderheidspartijen overeen om in ethische wetgeving 'een consensus onder elkaar te bekomen, met wederzijds respect voor elkaars standpunten, alvorens wetgevende initiatieven te nemen rond deze materies'. Die bepaling kwam er na herhaaldelijke botsingen tijdens de formatie tussen enerzijds liberalen en socialisten en anderzijds de christendemocraten over wetsvoorstellen ter versoepeling van abortus.