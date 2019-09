‘Regering die middenveld negeert, vaart blind'

Unizo-topman Danny Van Assche roept de onderhandelaars over de Vlaamse regering op voorzichtig om te gaan met het middenveld. ‘Een regering die ons negeert, sluit zich op in haar eigen grote gelijk.’

De macht van het middenveld is een twistpunt aan de Vlaamse onderhandelingstafel. De N-VA en Open VLD willen de invloed van het middenveld inperken, CD&V verdedigt zoals vanouds de rol die vakbonden, werkgeversorganisaties, ziekenfondsen en tal van welzijnsorganisaties spelen. Op de jaarlijkse startreceptie van de Vlaamse ondernemerskoepel Unizo roept topman Van Assche op tot voorzichtigheid.

‘Ik heb de pretentie te zeggen dat Unizo weet wat goed is voor de ondernemers’, zegt Van Assche. ‘Niet omdat we het per definitie beter weten, wel omdat we een netwerk hebben waarin ondernemers actief zijn. We vertalen hun verlangens en hun ongenoegen naar de overheid. Ik heb geen probleem met het primaat van de politiek, maar een regering die het middenveld negeert, sluit zich op in haar eigen grote gelijk en vaart blind.’

Is het nog van deze tijd dat onverkozen organen als de Groep van Tien zo’n belangrijke rol spelen in ons land?

Danny Van Assche: ‘Als werkgeversorganisaties zijn wij representatief voor onze leden, de vakbonden zijn dat voor hun leden. Kijk naar de hoge syndicalisatiegraad in ons land. Als we in die organen tot akkoorden komen, zijn die van belang. Ze hebben veel meer waarde en zijn meer gedragen dan beslissingen die van bovenaf worden opgelegd.’

‘Ik ontken niet dat het overleg soms te lang duurt en dat het vaak geblokkeerd zit. Daarom mag de politiek gerust anders omspringen met het sociaal overleg. Ze kan een voorbeeld nemen aan de Europese Commissie. Ze kan ons vragen binnen een redelijke termijn een akkoord te sluiten over een bepaald dossier. Als we daar niet in slagen, kan ze mee aan tafel komen zitten.’

Volgens Voka-voorzitter Wouter De Geest is het niet haalbaar met de vakbonden zoals ze vandaag werken akkoorden te sluiten.

Van Assche: ‘Ik zie verschillende vakbonden. In Vlaanderen komen we nog tot akkoorden. Voor de zomer hebben we met het ‘Iedereen aan boord’-akkoord afspraken gemaakt die goed tegemoetkomen aan de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Op het federale niveau verloopt het moeilijker. Maar daar onderhandelen we ook over zaken die een veel directere impact hebben, zoals lonen, arbeidsverhoudingen en collectieve arbeidsovereenkomsten (cao). Het wordt tijd dat we resultaten boeken. Want als we zelf geen eieren leggen, zullen anderen ze voor ons wel klutsen.’

Tijdens de onderhandelingen verdedigt CD&V als enige het middenveld. Maar de partij voelt zich in de steek gelaten door ‘haar’ organisaties’, zoals Unizo.