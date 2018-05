Rekenhof hekelt Vlaamse steun aan zakenclub Warande

Het Rekenhof plaatst vraagtekens bij de renteloze lening van 800.000 euro die de Vlaamse regering toekende aan de zakenclub De Warande. De terugbetaling in natura is niet volgens het boekje.

De Vlaamse regering kende De Warande voor de Paasvakantie een renteloze lening toe van 800.000 euro. Net als een eerdere lening uit 1987 wordt die afbetaald in natura door ministers, kabinetschefs en Vlaamse topambtenaren een lidmaatschapskaart te geven van de Vlaamse zakenclub in Brussel. Het Rekenhof, dat in opdracht van het parlement de Vlaamse begroting doorlichtte, is niet opgezet met die praktijk.

‘Omwille van transparantie en boekhoudkundige orthodoxie verdient het aanbeveling dat de lening effectief wordt terugbetaald’, schrijft het Rekenhof in haar verslag dat De Tijd kon inkijken. De kabinetten en administraties zouden het lidgeld van jaarlijks 1.000 euro per persoon dan ook effectief moeten betalen aan De Warande, zodat die bedragen transparant in de kabinetsbegrotingen verschijnen.

Verdoken subsidie

Vanuit de oppositie klonk eerder al felle kritiek op de steun voor de Vlaamse club in Brussel. ‘Het Rekenhof treedt ons nu bij’, zegt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. ‘Een lening moet terugbetaald worden in euro’s, niet in lidkaarten. Anders is het een verdoken subsidie. De Warande is een privéclub. Als politici lid willen worden, betalen ze dat beter uit eigen zak.’

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) noemde de kritiek eerder in het parlement ‘zurig en populistisch’. Volgens hem gaat het om een kleine steun van 40.000 euro op jaarbasis voor een belangrijke Vlaamse en internationale ontmoetingsplaats in het hartje van Brussel.