Rekeningrijden komt er via de smartphone

Omdat systemen met tolpoorten - de eerste keuze van specialisten - te duur zijn voor een kilometerheffing op het hele Vlaamse grondgebied, is het alleen werk- en betaalbaar om een tol te heffen op basis van satellietgegevens over het individuele autogebruik in Vlaanderen. De beste manier om de locatie van een auto te bepalen is via de mobiele telefoon van automobilisten, zeggen experts. Eventueel gecombineerd met een on board unit, een klein bakje dat in de wagen geplaatst kan worden, bijvoorbeeld bij mensen die geen gsm hebben.