‘Rekensom voor vernieuwde Vlaamse erfbelasting klopt niet'

Nochtans kregen de plannen een negatief advies van de Inspectie van Financiën , blijkt uit documenten van de Vlaamse regering. Daar waren twee redenen voor. Zo stelde de waakhond dat de regering het effect van de hervorming van het federale erfrecht verkeerd inschatte. De coalitie gaat ervan uit dat door de hervorming van het federale erfrecht - die meer vrijheid creeërt - meer wordt nagelaten aan broers, zussen, vrienden of kennissen. Omdat de tarieven in de zijlijn hoger liggen, zou dat tot hogere Vlaamse inkomsten leiden.

Fiscale regularisatie

Tommelein verdedigt zich door te wijzen op de opbrengsten van eerdere regularisatierondes. Ook sluit het net rond zwart geld zich volgens hem steeds nauwer. ‘Verstoppertje spelen met de fiscus in het buitenland is dus alsmaar moeilijker en riskanter.’

In de meerjarenbegroting gaat de Vlaamse regering uit van 75 miljoen euro inkomsten tot 2020. Het jaar daarna is dat nog de helft, terwijl de inkomsten voor Vlaanderen uit de regularisatie vanaf 2022 volledig wegvallen. Dat is geen probleem, reageert het kabinet-Tommelein. ‘Zelfs zonder de inkomsten van de fiscale regularisatie is er de volgende regeerperiode genoeg ruimte voor deze belastingverlaging.’