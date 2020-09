Relanceplan moet economie en Vlaamse regering redden

Met een relanceplan wil minister-president Jan Jambon (N-VA) de coronacrisis achter zich laten, zijn gedeukte imago oppoetsen en de Vlaamse regering een doorstart laten maken. De komst van een federale Vivaldi-regering dreigt dat plan te doorkruisen.

De Vlaamse regering heeft er een traditie van gemaakt begin september de ministerraad op verplaatsing te laten doorgaan. De awayday - heisessie in het Nederlands - zou dit jaar plaatsvinden op een wijndomein in Puurs, maar is afgelast. Te veel werk en een verkeerd signaal in coronatijden, klinkt het. Al was er bij de N-VA ook weinig zin om, nu de coalitiepartners CD&V en Open VLD op het punt staan zonder de Vlaams-nationalisten in een federale Vivaldi-regering te stappen, onder het oog van de traditioneel uitgenodigde pers samen gezellig te borrelen.

Tijdens de ministerraad zal het onvermijdelijk gaan over de implicaties die een Vivaldi-coalitie kan hebben op het Vlaamse regeerakkoord.

In de plaats van de jaarlijkse uitstap staat een ministerraad op het programma. Grote knopen worden niet doorgehakt. Wel wordt vooruitgeblikt naar de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Onvermijdelijk zal het ook gaan over de federale regeringsvorming en de implicaties die een Vivaldi-coalitie van de socialisten, de liberalen, de groenen en CD&V kan hebben op het Vlaamse regeerakkoord.

Weinig daadkracht

Voor de Vlaamse regering en dus ook voor Jambon zijn het cruciale weken. Hij moet als Vlaams minister-president zijn degelijke maar soms wat saaie voorganger Geert Bourgeois (N-VA) doen vergeten. De Vlaams-nationalisten hoopten met een stevig beleid de aandacht te verleggen van het federale niveau naar Vlaanderen, maar slaagden daar te weinig in. Dat de Vlaamse regeringsploeg tijdens de coronacrisis niet in daadkracht uitblonk, hielp niet.

Bovendien kreeg Jambons zorgvuldig opgebouwde imago van goede bestuurder, dat hij dankt aan zijn passage op Binnenlandse Zaken, door de zaak-Chovanec een serieuze knauw. Door zijn warrige communicatie was het onduidelijk wat hij al dan niet wist over de Slovaak, die in 2018 in het ziekenhuis overleed na een hardhandig politieoptreden. Het beeld ontstond van een minister die maar matig geïnteresseerd is in dossiers en het geheugen van een goudvis heeft.

Relanceplan

‘Ik zal de komende weken en maanden bewijzen dat ik mijn functie naar behoren kan invullen’, zei Jambon een tiental dagen geleden. Cruciaal wordt zijn Septemberverklaring, waarbij hij wil uitpakken met een relanceplan. Door de coronacrisis heeft de economie een serieuze slag gekregen en met structurele hervormingen en gerichte investeringen wil Vlaanderen de economische motor brandstof geven.

Hervormingen die meer mensen aan het werk helpen, zoals de jobkorting, moeten er snel komen. Stijn Baert Arbeidseconoom UGent

Voor het relanceplan valt de politiek terug op de rapporten die een economisch en een maatschappelijk relancecomité in juli hebben afgeleverd. ‘We roepen de Vlaamse regering op vaart te maken met de uitvoering van het regeerakkoord’, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent), die in het economisch relancecomité zetelde. ‘Hervormingen die meer mensen aan het werk helpen, zoals de jobkorting, moeten er snel komen.’

Baert vraagt de Vlaamse regering een stap verder te gaan. ‘Ze moet deze crisis aangrijpen om met behulp van de juiste investeringen van Vlaanderen een betere regio te maken’, zegt hij. Prioritair zijn investeringen in de zorg, de digitalisering en duurzaamheid. Geld dat slim wordt geïnvesteerd, wordt volgens Baert snel terugverdiend omdat dat de economie aanzwengelt. Dat de druk om een begroting in evenwicht af te leveren door de coronacrisis verminderd is, kan een voordeel zijn.

Vechtfederalisme

Met het relanceplan hopen de N-VA, CD&V en Open VLD weer wat schwung in de Vlaamse regering te krijgen, maar de evoluties op federaal niveau dreigen dat te bemoeilijken. N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak afgelopen weekend over een majeur politiek probleem. ‘Het zijn mijn centrumrechtse bondgenoten in Vlaanderen die me laten vallen'. CD&V en Open VLD spreken weliswaar hun trouw aan het Vlaams regeerakkoord uit, maar bij de N-VA vrezen ze dat dat niet volstaat.

Een permanente strijd tussen de Vlaamse en de federale regering is zeker voor Open VLD en CD&V een horrorscenario.

Door de bijzonder ingewikkelde en versnipperde bevoegdheidsverdeling in ons land heeft Vlaanderen voor hervormingen in werk, economie en welzijn de federale overheid nodig. ‘Als we arbeidsmarkthervormingen doorvoeren, is het belangrijk dat die op federaal niveau dezelfde richting uitgaan. Wat als een Ecolo’er op Werk komt te zitten en het tegenovergestelde doet? Of we dat nu willen of niet, we dreigen dan in een vechtfederalisme terecht te komen’, klinkt het bij de N-VA.