Reportage | ‘Ik ween mee met de eenzame bewoners'

In het woon-zorgcentrum Sint-Rafaël in de Oost-Vlaamse gemeente Liedekerke weegt de eenzaamheid zwaarder dan de coronabesmettingen. De verwarring over het bezoekrecht kwam daar deze week nog eens bovenop. ‘Maar als wij de moed laten zakken, voelen onze bewoners dat meteen.’

‘Vanmorgen nog kwam ik op de kamer van een bewoner. Ze lag te huilen in haar bed. Toen ik haar hand vastnam, trok ze me naar zich toe en begon ze mijn hand uitvoerig te kussen. Wij zijn hun nieuwe familieleden. Enkel bij ons vinden ze nog troost. En dat weegt enorm.’

De emotie van Sandra De Schepper is enkel af te lezen van haar ogen. De rest van haar gezicht is verborgen achter een chirurgisch masker. We zitten met de zorgkundige van het woon-zorgcentrum Sint-Rafaël in Liedekerke in het bureau van haar directeur. ‘Ik werk hier al dertig jaar, maar zo zwaar is het nog nooit geweest.’



Heel uitzonderlijk hebben we de toelating gekregen om hier binnen te komen. Met een mondmasker op, en na het grondig ontsmetten van onze handen. Maar verder dan het administratieve gedeelte mogen we niet. ‘Ik kan het niet maken om tegen familieleden te zeggen dat er wel journalisten binnen mogen, terwijl zij alleen toegang krijgen om een stervende te bezoeken, en dan maar met twee tegelijk en voor een kwartiertje’, zegt directeur Manu Langerock.

De Schepper vertelt hoe de bewoners en het personeel in het begin van de lockdown, die in de rusthuizen al op 12 maart ingevoerd werd, goed konden leven met de maatregelen. ‘Ze krijgen veel kaartjes, en we helpen hen om online gesprekken te organiseren. We projecteren de Skype- sessies met hun familieleden intussen op onze grote televisieschermen.’

Maar na vijf weken begint de eenzaamheid te wegen. ‘Er vloeien veel traantjes bij onze bewoners als hun familieleden komen zwaaien aan het venster’, zegt De Schepper. ‘Ik kom er dan naast staan en ween mee. Ook als iemand sterft, is het zwaar. We kennen die mensen en hun familieleden al jaren. En dan kunnen we niet eens deftig afscheid nemen.’



Toch is De Schepper nog geen dag tegen haar zin komen werken, vertelt ze. ‘Als wij de moed laten zakken, voelen onze bewoners dat meteen. Daarnet nog zong ik ‘Goeiemorgen morgen’ toen ik een kamer binnenstapte. De huilende bewoonster heb ik getroost.’

Langerock neemt ons in de ochtendzon mee voor een wandeling rond het gebouw. Aan de rand van de parking hangt een spandoek met de tekst: ‘Duim omhoog voor hulpverleners’. Opgehangen door de buurtbewoners, zegt Langerock. In zijn centrum zorgen zeventig personeelsleden voor een honderdtal senioren.

Negen bewoners zijn mogelijk besmet geraakt, van wie zes positief getest hebben. Ook zes medewerkers bleken besmet. ‘We zijn dus getroffen, maar we hebben de uitbraak van het virus redelijk binnen de perken kunnen houden’, zegt Langerock. ‘De eenvoudigste maatregelen zijn de efficiëntste: handhygiëne en afstand houden. Zo kan je de ketting van het virus doorbreken. We hanteerden de procedures van Artsen Zonder Grenzen, die het gewoon zijn te opereren in situaties met weinig middelen.’

Omdat er een tekort aan mondmaskers was, hebben de personeelsleden die zelf gestikt van katoen, tot honderd per dag. En het woon-zorgcentrum heeft van bij het begin iedereen met symptomen laten testen. ‘Dankzij de arts die verbonden is aan onze instelling. Zij overtuigde, soms met veel moeite, de triagecentra van de ziekenhuizen in de buurt om de stalen die ze afnam te testen. Ze gaf daarvoor telkens een brief mee. Daardoor waren we er snel bij om besmette bewoners in quarantaine te plaatsen.’ Zodra het er meer dan twee waren, besliste Langerock ook om cohortering toe te passen: alle besmette bewoners werden in een aparte vleugel ondergebracht.

We houden halt bij een raam op het gelijkvloers dat een inkijk biedt in de gemeenschappelijke woonkamer van die isolatieafdeling. Paaseitjes op een rekje, orchideeën op de vensterbank: de coronaruimte ziet er zowaar gezellig uit. Aan de muur hangt een gedicht, geschreven door een buurtbewoner: ‘Ik voel mij hier omarmd, in dit huis van gezelligheid, waar een klokje tikt, dat de harten verwarmt.’

Meteen komen twee kokette dames, mooi opgekleed en met handtas, vrolijk aan het venster zwaaien. Het lijkt wel feest daarbinnen. ‘Dit zijn twee dementerende bewoners’, vertelt Langerock. ‘Zij beseffen niet echt dat ze besmet zijn. Ze zijn als vlinders: je kan hen ook niet op de kamer houden. Maar ze voelen wel als geen ander de emoties bij het personeel. Ze weten dat er iets aan de hand is.’



Smurfen

De naïeve vrolijkheid van de twee vriendinnen wordt verstoord door het personeel dat in blauwe beschermende pakken, met een beschermhelm, FFP2-maskers en handschoenen in de weer is. Langerock: ‘Demente bewoners zijn in de war door dat beeld. ‘Wat doen al die smurfen hier plots?’, vroeg een van hen.’

De besmette bewoners die we in de leefruimte zien rondlopen, zijn er relatief goed aan toe. Enkele anderen liggen ziek op hun kamer, sommigen krijgen zuurstof. Twee zijn al aan het virus overleden. De heisa over de richtlijn om zwaar zieke senioren niet meer naar het ziekenhuis te sturen, vindt Langerock overdreven. ‘Mensen geven bij ons zelf aan wat ze willen in zulke omstandigheden. Wij doen aan vroegtijdige zorgplanning: in elk medisch dossier van de bewoners staan daar richtlijnen over. En sommigen kunnen echt wel naar het ziekenhuis, als ze dat aangegeven hebben.’



De eenzaamheid is zwaar voor deze mensen, beseft de directeur. ‘Maar tegelijk zijn ze hier goed omringd. Ik ben ervan overtuigd dat er nu in de rest van de maatschappij veel mensen zijn die zich nog eenzamer voelen dan onze bewoners. Heel vaak is eenzaamheid trouwens de belangrijkste reden waarom ze voor een verhuizing naar een centrum als dit kiezen.’

Als we het centrum weer binnengaan, ontmoeten we Albert De Ryck, een 88-jarige bewoner met guitige ogen onder zijn mondmasker. ‘Ik ben een eeuwige optimist. Ik word zeker honderd’, glundert hij. Hij is al getest en negatief bevonden. ‘Echt geen prettige ervaring. Dat stokje duwen ze heel diep in je neus en draaien het dan nog tien keer rond. Het bloed kwam uit mijn neus toen ze klaar waren.’

Toen hij de dag nadien de uitslag kreeg, was hij enorm opgelucht. ‘Maar dat is al drie weken geleden. Het is best mogelijk dat ik intussen wel besmet ben. Maar ik sla me er wel doorheen. We worden hier goed gesoigneerd’, glimlacht hij.

Samen met een vriend trok De Ryck voor de crisis elke dag de gang door, op bezoek bij de andere bewoners die niet uit hun bed konden. ‘Er werd hier nogal wat afgelachen. Wij noemden onszelf de cliniclowns. Dat ik nu niet meer in die andere kamers mag, steekt wel. Ik zie mijn familie nog dagelijks door het venster, als skypen in het echt. Ik ben al 16 jaar weduwnaar, ik ben het dus gewoon alleen te zijn. Maar voor bewoners die wel een partner hebben of die hun bed niet uit kunnen, weegt de eenzaamheid.’

Toen hij woensdag op het nieuws zag dat de Nationale Veiligheidsraad beslist had toch weer bezoek toe te laten, kreeg hij even hoop. ‘Ik begon me al af te vragen wie van mijn familie dan mocht komen, want ze zijn met velen. Ik wou ze allemaal kiezen’, lacht hij.



Vrederechter

Maar een dag later werd die hoop de kop ingedrukt, toen de Vlaamse regering aankondigde dat de maatregel er voorlopig niet komt. ‘Dat was ambetant, ja. Maar er is niets aan te doen. Ik vond al dat dat voorstel nogal vroeg kwam. Nu al mensen binnenlaten is inderdaad niet zo’n goed idee.’



Donderdagmorgen, de dag na de aankondiging op de Veiligheidsraad, kreeg Langerock al de eerste mailtjes van familieleden die zich aanboden als unieke bezoeker van een bewoner. ‘Dat is natuurlijk mooi. Maar weet je hoeveel families in ruzie leven? Wie moet dan beslissen wie wel of niet zijn vader, moeder, opa of oma mag bezoeken? De vrederechter?’ Hij is opgelucht dat het bezoekrecht nog niet ingevoerd wordt. ‘Op geen enkele manier waren wij, mensen uit de sector, daarover geraadpleegd. Het was een ondoordachte beslissing. Hoe kan ik nu weten dat iemand 14 dagen lang geen symptomen gehad heeft? En wie zegt dat zo iemand niet toch besmet is?’

Langerock haalt een statistiek boven met het aantal overlijdens in zijn centrum van de jongste weken. ‘Het zijn er minder dan in dezelfde periode vorig jaar, ondanks onze Covid-gevallen. Ik heb een vermoeden hoe dat komt: doordat er nu geen bezoekers meer komen, brengen ze ook geen andere ziektes binnen, zoals influenza. De quarantaine heeft dus dubbel succes gehad. Die ga je toch niet afbouwen?’

Bezoek toelaten zou ook het personeel te veel belasten. ‘Het feit dat ze er fysiek nog niet onderdoor gegaan zijn, komt net doordat er geen bezoekers komen, want dat is altijd een extra belasting. Nu al zien we hier soms schrijnende toestanden, vooral tijdens de nachtdiensten. Dan hebben we twee zorgverstrekkers voor honderd bewoners. Reken maar eens na: ze hebben elk vijftig mensen onder hun hoede. Als die allemaal een keer per nacht op de bel duwen, hebben onze mensen tien minuten per bewoner. En nu komt daar nog de zorg voor de Covid-patiënten bij.’

Voor Langerock toont dat aan hoe duur de ouderenzorg is. ‘Als wij ’s nachts een derde zorgkundige zouden inzetten, kost ons dat 150.000 euro op jaarbasis. Dat komt overeen met een groot deel van ons werkingsresultaat, dat we telkens opnieuw investeren in ons centrum.’

De crisis toont volgens de directeur aan dat de maatschappij nog meer moet investeren in zijn ouderen. ‘Politiek noch media schatten voldoende het maatschappelijk belang van ouderen in de gemeenschap in. Terwijl ze stemgewicht en spaargeld hebben, ze een groot deel van het kijkerspubliek vormen, een stabiliserende factor in de maatschappij zijn en voor onze welvaart gezorgd hebben. Ze verdienen meer respect.’

Als we vertrekken, toont de directeur ons op enkele plastic zakken die aan de uitgang van het centrum op elkaar gestapeld liggen. ‘Het propere wasgoed kunnen de familieleden niet meer zelf afgeven, dus mogen ze dat hier in dit rek achterlaten. Sinds het begin van de crisis zitten er regelmatig briefjes in om ons personeel een hart onder de riem te steken. Die dankbaarheid doet ons doorzetten.’