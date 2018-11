Restaurants Vlaamse overheid 'te populair', vanaf maandag toegangscontroles

Vanaf 5 november zullen in enkele restaurants en koffie- en broodjesbars van de Vlaamse overheid toegangscontroles worden uitgevoerd.

Die restaurants krijgen steeds meer externe bezoekers over de vloer, wat leidt tot langere wachtrijen en morrende horecazaken in de omgeving. Dat staat te lezen op de website van de Vlaamse overheid.

De restaurants en koffie- en broodjesbars in het Herman Teirlinckgebouw en het Hendrik Consciencegebouw in Brussel zijn eigenlijk enkel toegankelijk voor personeelsleden van de Vlaamse overheid en voor hun bezoekers.

Maar blijkbaar krijgen de bars en restaurants steeds meer externe bezoekers over de vloer, en dat is niet de bedoeling.

'Daardoor worden de wachtrijen langer. Bovendien is het nadelig voor de horecazaken in de buurt', klinkt het. Daarom komen er vanaf 5 november controles. Enkel wie een badge draagt of wie een personeelslid met badge vergezelt, wordt nog toegelaten.