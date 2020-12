Resultaten Antwerpse praktijktesten 'niet oké'

‘De eerste resultaten van de praktijktesten op de Antwerpse huurmarkt zijn binnen. We zien discriminatie op basis van herkomst, fysieke handicap en gender’, tweette Antwerps schepen voor Gelijke Kansen Karim Bachir (sp.a) dinsdagavond. ‘Dat is niet oké, we gaan met de makelaars aan de slag. Gelijke kansen voor elke Antwerpenaar, minder volstaat niet’, zo liet hij weten.

Dat blijkt uit een langverwachte studie naar discriminatie op de Antwerpse huurmarkt die dinsdag door het Antwerpse stadsbestuur is voorgesteld. Er zijn 3.500 praktijktests bij 280 makelaars uitgevoerd over iets meer dan een jaar. De voorstelling van de resultaten had heel wat voeten in de aarde, omdat de N-VA altijd een koele minnaar is geweest van praktijktests.