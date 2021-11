Ruim 700.000 werknemers krijgen jobbonus

De veelbesproken Vlaamse jobbonus zal vanaf eind 2022 uitbetaald worden aan de laagste lonen. Wie minder dan 1.800 euro bruto verdient, krijgt 600 euro bonus per jaar. Startende zelfstandigen krijgen een premie van maximaal 1.200 euro.

De Vlaamse regering heeft vrijdag een akkoord bereikt over de jobbonus. Dat is een premie voor werknemers met een laag loon. De regering voert zo een van haar kernpunten van haar regeerakkoord uit.

De jobbonus varieert van 20 tot 600 euro per jaar. Wie minder dan 1.800 euro verdient, krijgt het hoogste bedrag. De bonus wordt afgebouwd telkens het brutoloon stijgt met 50 euro. Werknemers met een brutoloon van 2.500 euro krijgen zo nog maar 20 euro per jaar. Boven de 2.500 euro verdwijnt de bonus.

De regering berekende dat 716.000 werknemers in aanmerking komen voor de jobbonus. Die zal vanaf eind 2022 uitbetaald worden en is bedoeld als koopkracht- en tewerkstellingsmaatregel. De regering stelde zich in 2019 tot doel 120.000 mensen meer aan het werk te hebben en de bonus is daarvoor cruciaal. 'We hebben alle talenten nodig op onze arbeidsmarkt', zegt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Onzeker nut

Alleen betwijfelen heel wat experts of meer mensen de stap naar de arbeidsmarkt zetten als ze een jobbonus ontvangen. De Leuvense economen André Decoster en Toon Vanheukelom vermoeden dat de jobbonus niet veel mensen over de streep zal trekken. De jobbonus - die neerkomt op 50 euro per maand - verbleekt immers bij de maandelijkse bonussen tot 600 euro die de federale regering uitbetaalt.

Het argument dat daardoor meer mensen aan de slag gaan, houdt volgens mij geen steek. Ive Marx Econoom (UAntwerpen)

Ook econoom Ive Marx (UAntwerpen) is kritisch. 'Het argument dat daardoor meer mensen aan de slag gaan, houdt volgens mij geen steek', zei hij eerder in De Tijd. Volgens Marx is het vooral zaak langdurig zieken of huisvrouwen naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Financiële prikkels bieden voor die groepen weinig soelaas. 'Je moet dan eerder kijken naar goedkopere kinderopvang en vervoer regelen voor hen.'

Kortom: voor een kostprijs van 196 miljoen euro zijn er efficiëntere maatregelen om de tewerkstelling te boosten. Dat was ook wat het Vlaamse relancecomité in juli 2020 al stelde. Dat vreesde bovendien voor een sterkere promotieval: werknemers gaan er bij promotie nauwelijks financieel op vooruit omdat loonsubsidies wegvallen, terwijl de werkgever wel fors meer brutoloon moet ophoesten.

Zelfstandigen

De vraag was lang of zelfstandigen ook in aanmerking zouden komen voor de jobbonus. Velen hebben een laag inkomen, maar dat komt deels omdat ze zichzelf om fiscale redenen een laag loon toekennen. Zelfstandigen een jobbonus geven zou de kostprijs van de maatregel daarom fors omhoog duwen. De regering besliste bij de begrotingsopmaak van september om zelfstandigen te weren. De kostprijs zakte daardoor van 350 miljoen euro naar 196 miljoen per jaar.