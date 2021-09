Run op Vlaamse subsidie semipublieke laadpalen

Die 220 voorstellen vragen een subsidie voor ongeveer 6.000 gewone laadpalen, 90 snelladers en 270 ultrasnelladers. De subsidie is beperkt tot 20 procent van de aanlegkosten van de laadpaal en maximaal 1.000 euro per paal. Om in aanmerking te komen voor de subsidies moeten de palen minstens 10 uur per dag publiek toegankelijk zijn.