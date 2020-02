Rush op vastgoed stuwt Vlaamse begroting omhoog

Begrotingsoverschot van 275 miljoen euro in 2019

De Vlaamse regering heeft 2019 afgesloten met een begrotingsoverschot van 275 miljoen euro. Dat is grotendeels te wijten aan de rush op vastgoed na de aankondiging van de afschaffing van de woonbonus.

De hervorming van de woonfiscaliteit die de regering-Jambon begin oktober aankondigde, veroorzaakte eind vorig jaar een rush op de vastgoedmarkt. Alleen al in oktober zagen de notarissen 8.000 dossiers extra binnenkomen, een stijging met 43 procent. Doordat duizenden gezinnen erin slaagden voor 31 december een akte te tekenen en de woonbonus op te strijken, kreeg Vlaanderen in 2019 zowat 305 miljoen meer registratierechten in kas dan in 2018.

‘De belastinginkomsten uit verwerving stegen van 2,45 naar 2,72 miljard en de inkomsten uit hypotheken van 163 naar 204 miljoen’, zegt minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA). ‘Het gaat niet uitsluitend om nieuwe aankopen, maar de tendens is duidelijk.’

Alles samen stegen de gewestbelastingen ‘maar’ met 175 miljoen euro. Dat komt vooral omdat voor 126 miljoen minder inkomsten uit erfenissen en schenkingen geregistreerd werden. ‘Zoiets valt heel moeilijk te voorspellen’, zegt Diependaele.

Schuldafbouw

De impact op de begroting is uiteraard gunstig. Terwijl de Vlaamse regering in oktober uitging van een overschot van 152 miljoen in 2019, blijkt dat nu 275 miljoen te zijn. Zelfs na de aftrek van de investeringsuitgaven voor het Oosterweelproject - dat buiten de begrotingsdoelstellingen wordt gehouden - blijft 213 miljoen over.

'Het overschot wordt gebruikt voor schuldafbouw. De regels laten niet toe dat we dit geld doorschuiven naar 2020.' Matthias Diependaele (N-VA) Minister van Begroting

Daarmee kan Vlaanderen niet veel aanvangen. ‘Het wordt aangewend voor de schuldafbouw. De begrotingsregels laten jammer genoeg niet toe dat we dat geld doorschuiven naar 2020. De begroting van 2019 is de factoin evenwicht. Op een budget van 45 miljard gaat het om een afwijking van 0,3 procent. Ik denk dat ik mag zeggen dat ernstig begrotingswerk is geleverd’,zegt de minister, die in oktober is aangetreden.

Op de begroting van 2020, waarvoor de regering-Jambon enkele pijnlijke besparingen moest doorvoeren, heeft de toename van de gewestbelastingen geen impact. Daar wordt nog altijd gemikt op een tekort van 435 miljoen, ofwel 627 miljoen inclusief de Oosterweel-werken.