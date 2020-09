Rusthuispersoneel als eerste in rij voor loonsverhoging

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) maakte maandag in zijn Septemberverklaring bekend dat de Vlaamse regering jaarlijks 525 miljoen euro uittrekt voor de zorg- en welzijnssectoren. 'De Vlaamse regering is zich bewust van de enorme inspanningen die ze geleverd hebben', zegt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Het kabinet-Beke overlegt de komende weken met de werknemers- en werkgeversorganisaties over hoe de 525 miljoen precies verdeeld wordt. Prioriteiten zijn: meer handen aan de bedden, een loonsverhoging voor het verplegend personeel en een uitbreiding van het zorgaanbod. Ook de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg moeten worden aangepakt.

Een verhoging van de lonen in de Vlaamse zorginstellingen zit er al langer aan te komen. CD&V liet al meermaals uitschijnen dat ze het onaanvaardbaar vindt dat verpleegkundigen in de woonzorgcentra minder verdienen dan hun collega's in de ziekenhuizen. De federale overheid verhoogt de lonen van het zorgpersoneel in de ziekenhuizen de komende jaren met 6 procent.