Rusthuizen kregen al 90 miljoen als compensatie voor leegstand

In 240 Vlaamse rusthuizen staat meer dan een op de tien kamers leeg. In 76 centra zelfs meer dan een op de vijf. Door de sterfgevallen in de coronacrisis dreigt het probleem alleen maar groter te worden.

Sinds de start van de coronacrisis kregen Vlaamse rusthuizen al 90 miljoen euro aan compensatie voor leegstand. Lege kamers waren voor de pandemie al een probleem, maar door de coronagerelateerde overlijdens is de leegstand alleen maar toegenomen, schrijft De Standaard.

x2 verdubbeling In 240 Vlaamse woonzorgcentra staat 10 tot 20 procent van de kamers leeg, dubbel zoveel als een jaar eerder.

Sinds juni vorig jaar daalt de bezetting in woonzorgcentra. Die bedroeg toen 93,5 procent voor alle 817 Vlaamse woonzorgcentra samen. Nu bedraagt die 91,2 procent. Drie jaar geleden bedroeg de bezettingsgraad nog 95 procent. Dat blijkt uit informatie over de bezetting van de woonzorgcentra die Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Maar achter dat gemiddelde schuilen grote verschillen. 'In 240 Vlaamse woonzorgcentra staat 10 tot 20 procent van de kamers leeg', zegt Parys. 'Dat zijn er dubbel zoveel als een jaar eerder. In 76 wzc's staat meer dan 20 procent van de kamers leeg. Er zijn ook elf centra met een erg lage bezetting, van 50 of 60 procent - voorheen waren dat er vier. Vooral in Brussel is de leegstand dramatisch hoog.'

Sinds de eerste lockdown krijgen woonzorgcentra een compensatie van de Vlaamse overheid, voor elke kamer die leeg blijft door covidsterfte. Volgens Beke is daar tussen 13 maart en 30 september al 90 miljoen euro aan besteed. Dat bedrag zal nog verder oplopen, want het compensatiesysteem loopt nog door tot zeker 31 maart.

Uitbreidingsplannen

We weten dat er in 2025 en 2030 opnieuw een vergrijzingsgolf komt. We moeten dus blijven investeren, maar ook de vragen van ouderen opvolgen. Lorin Parys Vlaams Parlementslid (N-VA)

In het VRT-radioprogramma De Ochtend zei Parys maandag dat het compensatiemechanisme 'niet kan blijven doorgaan' en dat er moet gekeken worden hoe de woonzorgcentra in de toekomst best kunnen ondersteund worden. Hij vraagt ook om de erkenningskalender 'kritisch tegen het licht te houden' en om met de sector in overleg te gaan over de mogelijkheden van 'gecombineerde zorg'.