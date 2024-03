Na de leegstand tijdens de coronapandemie lopen de woon-zorgcentra opnieuw vol. Vooral in de provincies Limburg, Oost- en West-Vlaanderen stevenen we af op een plaatstekort, ziet de sector. 'Een bed in een klassiek rusthuis zal in de toekomst enkel kunnen voor ouderen met zware en complexe zorgnoden.'