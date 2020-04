Rusthuizen vragen hulp aan ziekenhuizen

De woon-zorgcentra worden almaar harder getroffen door het coronavirus. Naar schatting zijn 2.982 van de 80.000 bewoners van een Vlaams woon-zorgcentrum besmet geraakt en zijn al 619 bewoners eraan gestorven. De woon-zorgcentra beschikken over onvoldoende opgeleid personeel en beschermingsmateriaal om die patiënten te verzorgen en een verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Om de zorgcrisis in de rusthuizen in te dammen lanceert de zorgkoepel Zorgnet-Icuro een oproep aan de federale overheid. Topvrouw Margot Cloet vraagt dat verpleegkundig personeel uit de ziekenhuizen dat het minder druk heeft omdat niet-dringende zorg wordt uitgesteld, tijdelijk wordt ingeschakeld in de woon-zorgcentra.

Er zal na de crisis meer dan een klein beetje uitleg nodig zijn van Wouter Beke. John Crombez Kamerlid sp.a





In rusthuizen werken doorgaans zorgkundigen. Die zijn het gewoon ouderen te verzorgen, maar ze missen de medische ervaring om ernstig zieke mensen te behandelen. ‘Door ziekenhuispersoneel in te zetten in de woon-zorgcentra kunnen we die ervaring er binnenbrengen’, zegt Cloet. ‘Dat gaat dan zowel over het behandelen van patiënten en het juist toepassen van hygiënische maatregelen als over het uitvoeren van palliatieve zorg.’

Gevoelig

Het voorstel van Zorgnet-Icuro krijgt bijval in de Vlaamse meerderheid. Zo werd het gisteren tijdens de commissie-Welzijn ondersteund door Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) en ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is het genegen. Hij bespreekt het plan vandaag op een vergadering tussen de regio’s en de federale overheid.

Het inschakelen van verpleegkundigen uit de ziekenhuizen in de woon-zorgcentra ligt politiek gevoelig, want ze worden met federaal geld betaald terwijl de rusthuizen een Vlaamse bevoegdheid zijn. De voorbije weken werden op federaal niveau heel wat inspanningen gedaan om de ziekenhuizen gevechtsklaar te krijgen voor het coronavirus. Op Vlaams niveau bleef zo’n aanpak voor de woon-zorgcentra grotendeels achterwege.

Onder de mat

Door de problemen in de woon-zorgcentra ligt Beke onder vuur. Vanuit de zorgsector is te horen dat hij de coronacrisis te weinig heeft voorbereid. Zo klaagde Cloet gisteren in ‘Het journaal’ aan dat er geen dagelijks structureel overleg is tussen de woon-zorgcentra en de Vlaamse overheid, terwijl dat er wel is tussen de federale overheid en de ziekenhuizen.

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau beschuldigde Beke er dan weer van cijfers achter te houden. Bij de officiële cijfers van de coronaslachtoffers werden plots 241 extra doden uit de Vlaamse woon-zorgcentra geteld. ‘Hoeveel overlijdens heeft hij onder de mat geveegd?’, vroeg Rousseau zich af in een tweet. Die verwijderde de sp.a-voorzitter later omdat hij ‘te veel op de man was gespeeld’.