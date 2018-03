Rutten fluit Gatz terug over uitgesteld kijken

Een verbod op het doorspoelen van reclame is voor Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten geen optie. Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open VLD) pleitte daarvoor als oplossing voor het uitgesteld kijken.

De Vlaamse zenders en distributeurs onderhandelen al een tijdje over het probleem met uitgesteld kijken: wie een tv-programma opneemt en het later bekijkt, kan de reclame doorspoelen. Live kijken zit in Vlaanderen op een historisch dieptepunt. Slechts de helft van de Vlamingen bekijkt een programma op het moment dat het wordt uitgezonden. Bij twintigers is dat nog maar een op de vijf.

Dat leidt tot verminderde reclame-inkomsten. Voor de Vlaamse zenders, vooral de commerciële zenders van Medialaan en SBS, is het een uitdaging om hun verdienmodel aan de nieuwe manier van kijken aan te passen.

Gatz wil zo snel mogelijk een oplossing voor dat probleem. Als de sector geen oplossing vindt, wil de minister van Media ingrijpen en het doorspoelen van reclame verbieden, zei hij gisteren in De Morgen. Gatz is op bezoek in het Amerikaanse Silicon Valley en ging onder meer langs bij de streamingdienst Netflix.

De Brusselaar wil met een decreet vastleggen dat je reclame niet meer kan doorspoelen. ‘Ik begrijp dat de kijker zijn favoriete programma’s het liefst zonder reclame ziet, maar dat gaat niet. Zonder reclame zijn die programma’s er binnen vijf jaar niet meer. Als liberaal grijp ik liever niet decretaal in, maar als het moet om een gezond medialandschap te behouden, zal ik dat doen.’

Dat schoot bij zijn partijvoorzitster in het verkeerde keelgat. ‘Nee, verbieden gaan we echt niet doen’, reageerde Rutten via Twitter. ‘Ook als je tv kijkt, mag je je goesting doen. Verandering en vernieuwing vinden altijd hun weg. Daar kan geen verbod tegenop.’

Gatz wil doorspoelen niet per se verbieden, reageerde hij na de kritiek van Rutten. Hij wil tot een oplossing komen. ‘Het probleem wordt steeds nijpender. Als minister van Media vind ik het belangrijk iedereen daarvan bewust te maken. Als we reclame blijven doorspoelen, komen de reclame-inkomsten onder druk te staan, en kunnen we de kwalitatieve programma’s van eigen bodem niet meer maken.’