Rutten stopt eind maart als voorzitter Open VLD

Bij Open VLD is partijvoorzitster Gwendolyn Rutten geen kandidaat om zichzelf op te volgen, waardoor haar voorzitterschap eind maart na ruim zeven jaar afloopt.

Maandag om 10 uur is bij Open VLD de deadline verstreken voor wie zich kandidaat wil stellen voor het voorzitterschap van de partij. Huidig voorzitster Gwendolyn Rutten is geen kandidaat om zichzelf op te volgen.

Dat Rutten zelf een punt zou zetten achter haar voorzitterschap werd verwacht, maar helemaal zeker was het niet. Ze liet de voorbije dagen niet in haar kaarten kijken.

Nu de deadline voor de kandidaturen voorbij is, kan de campagne bij de Vlaamse liberalen op kruissnelheid komen.

Campagne

Als geen van de kandidaat-voorzitters een absolute meerderheid haalt, komt er een tweede stemronde met de twee kandidaten die in de eerste ronde de meeste stemmen haalden. Die tweede ronde start op vrijdag 27 maart en loopt tot dinsdag 31 maart om 16 uur.

Vier kandidaten

Rutten maakte haar afscheid bekend in een videoboodschap. Daarin zegt ze dat in om het even welke functie twee mandaten volstaat. Ze neemt afscheid van het partijvoorzitterschap met honderd liberale ideeën, zoals gratis musea, een Belgische kieskring en een vervaldatum voor elke wet.