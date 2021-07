SERV: 'Economie herstelt, maar Vlaamse overheidsfinanciën niet'

De SERV luidt de alarmbel over de begroting. Die zal tegen 2024 nog altijd 3 miljard in het rood staan, terwijl de schuld de pan uitswingt. De sociale partners suggereren om ook naar nieuwe belastingen te kijken om die put te dempen, maar daar is minister van Financiën Matthias Diependaele allergisch voor.

Kopzorgen voor Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA). Ondanks een stevige economische groei van 5,5 procent dit jaar en 2,9 procent volgend jaar en het wegvallen van corona-uitgaven klimt de begroting niet uit het dal. Volgens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) blijft het tekort op de Vlaamse begroting in 2024 hangen op 3 miljard euro.

Daarmee ligt het structurele tekort - inclusief Oosterweeluitgaven - nog eens 300 miljoen euro hoger dan de meerjarenraming die het departement Financiën en Begroting in april maakte. 'Het structureel tekort ligt veel hoger dan een aantal jaar geleden. De economie herstelt, maar de overheidsfinanciën volgen niet', zegt Erwin Eysackers, SERV-begrotingsexpert. Voor dit jaar wordt het deficit op 5 miljard euro geschat, licht beter dan eerder verwacht.

Begrotingsrigueur

Het blijft opvallend: Vlaanderen stond altijd bekend voor haar begrotingsrigueur. De voorbije vijf jaar sloot ze drie keer af met een overschot en aan het begin van de legislatuur mikte de regering-Jambon nog op een overschot tegen 2024. Maar corona sloeg de bodem weg onder de begroting en ook de komende jaren is de zwarte nul bij ongewijzigd beleid niet in zicht.

In de nasleep van de crisis stegen de jaarlijks terugkerende uitgaven. Zo sloot de regering een zorgakkoord dat elk jaar 577 miljoen euro zal kosten. Doordat Vlaanderen weinig cyclische belastingen heeft, veren de inkomsten bovendien onvoldoende op met de conjunctuur.

Alarmerende schuld

Minstens zo zorgwekkend is dat het schuldniveau de pan uitswingt. De schuld stijgt dit jaar volgens ramingen van de SERV tot 34,1 miljard euro, of 71,2 procent van de ontvangsten. Dat is een stuk boven de 65-procentnorm die de Vlaamse regering zichzelf oplegt. Tegen 2024 klimt de schuld naar 47,8 miljard euro, wat overeenstemt met nagenoeg een volledig jaar aan inkomsten.

'Op langere termijn is de schuld ongetwijfeld een zeer groot probleem en is het aangewezen dat er initiatieven volgen. Dan spreken we wel pas over twee tot drie jaar', zegt Eysackers. Ook het Rekenhof stelde onlangs in het Vlaams Parlement dat de schuldevolutie 'zeer zorgwekkend' is.

Nieuwe inkomsten

Diependaele verhult niet dat de begrotingscijfers hem ernstige zorgen baren. Bij het begrotingsconclaaf in september, waar de begroting voor 2022 wordt opgesteld, wil hij een stevige inspanning doen. De minister gaf eerder al aan daar de zoektocht naar 1,3 miljard euro besparingen te starten, zodat het tekort tegen 2024 kan halveren. De sociale partners waarschuwen evenwel dat er niet geknipt mag worden in de investeringen, zodat we kunnen aanknopen met een 'duurzame economische groei'.

Met het oog op de gezondmaking van de Vlaamse overheidsfinanciën is proactief een grondige evaluatie van zowel de inkomsten- als de uitgavenzijde van de begroting aan de orde. Ann Vermorgen Voorzitter van de SERV