Schauvliege: 'Betonstop is geen bouwstop'

Met de goedkeuring van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wil Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw, dat tegen 2025 nog slechts 3 hectare open ruimte per dag wordt bebouwd of bezet.

'Niets doen is geen optie. We moeten nu ingrijpen om de kostbare open ruimte van onze kinderen te redden. En de betonstop is uiteraard geen bouwstop: er zullen nog heel wat woningen gebouwd worden, maar wel liefst op de juiste plekken.'

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, mikt met het akkoord voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op een structurele oplossing voor een aantal maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, luchtkwaliteit, wateroverlast, mobiliteit, natuur en voedselproductie.

Open ruimte

Tegen 2025 mag nog slechts 3 hectare ruimte per dag worden ingenomen en tegen 2040 moet dat tot 0 hectare zijn herleid. Joke Schauvliege Vlaams minister voor Omgeving, Landbouw en Natuur

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen beoogt in de eerste plaats minder inname van de open ruimte. In Vlaanderen is historisch te veel open ruimte ingenomen: momenteel is 33 procent van de ruimte ingenomen door menselijke activiteit zoals huisvesting, industrie, handel, diensten en recreatie.

'Nog steeds nemen wij in Vlaanderen elke dag 6 hectare open ruimte in, waarvan ongeveer 2,5 hectare effectief wordt verhard', zegt Schauvliege. 'Dat uitbreidingsbeleid wordt definitief een halt toegeroepen: tegen 2025 mag nog slechts 3 hectare ruimte per dag worden ingenomen en tegen 2040 moet dat tot 0 hectare zijn herleid.'

'Ontharding'

Nietsdoen kost de samenleving 33 miljard euro, elk scenario van afbouw van het ruimtebeslag levert een besparing op van 2 tot 9 miljard euro. Joke Schauvliege Vlaams minister voor Omgeving, Landbouw en Natuur

Daarnaast geldt een specifieke doelstelling voor de zogeheten ontharding: vandaag is 14 procent van de Vlaamse oppervlakte effectief verhard (gebouwen, wegen, parkings). Dat geeft onder meer aanleiding tot overstromingen, gebrek aan groen, hittestress in stedelijke omgevingen. Tegen 2050 moet de verharding in een stedelijke context stabiel blijven en in de open ruimte met minstens 20 procent dalen.

Dat laatste moet gerealiseerd worden door oude loodsen, verlaten fabriekspanden, verloederde sites om te vormen tot groene zones. Vlaanderen zal daarvoor een loop- en onthardingsfonds opzetten. Dat bevordert de biodiversiteit en speelt in op de klimaatproblematiek. In de open ruimte en het verstedelijkt gebied zal er groenblauwe dooradering moeten komen, een fijnmazig netwerk van waterlopen en natuurlijke structuren.

100% Vergoeding

In bepaalde gevallen zullen burgers worden vergoed. 'Wanneer een overheid beslist dat bepaalde gronden niet langer kunnen ontwikkeld worden - bijvoorbeeld omdat zij ‘in the middle of nowhere’ liggen of geregeld overstromen - moet de burger daarvoor correct, dus 100 procent, worden vergoed', zegt Schauvliege. 'Nietsdoen kost de samenleving 33 miljard euro, elk scenario van afbouw van het ruimtebeslag levert een besparing op van 2 tot 9 miljard euro.'

Door de invoering van nieuwe instrumenten zullen wel niet alle gronden moeten worden gecompenseerd: een van de nieuwe instrumenten betreft bijvoorbeeld het verhandelen van ontwikkelingsrechten. Beperkingen in ontwikkelingsmogelijkheden worden gecompenseerd door uitbreiding van ontwikkelingen elders.

Boskaart

Joke Schauvliege: 'We voltrekken een volledige omslag in het ruimtelijk beleid. De permanente uitbreidingsgolf die Vlaanderen historisch kenmerkt, halveren wij op een realistische manier tegen 2025 en zetten die vervolgens definitief stop tegen 2040. Schone lucht, proper water, opvang van de hittestress, meer groen en een betere landschapsbeleving zijn dé uitdagingen voor de komende generatie.'

In de marge van het beleidsplan is ook beslist om meer ruimtelijke mogelijkheden te creëren voor hernieuwbare energie uit wind, water en zon. De zogeheten 'boskaart' - de modelmatige aanpak via digitale foto’s en multicriteria-analyse - is daarbij vervangen door eenvoudige en controleerbare criteria. In de procedure is telkens een terreincontrole voorzien, evenals inspraak van de lokale overheid en een beroepsmogelijkheid bij de Raad van vergunningsbetwistingen.

Teleurstelling

De betonmolens zullen morgen nog altijd draaien, er zal nog altijd onbeperkt open ruimte worden aangesneden. Natuurpunt Vlaanderen

Natuurpunt Vlaanderen reageert zaterdag teleurgesteld op het gebrek aan ambitie in verband met de betonstop. 'De Vlaamse regering heeft de grote concepten en principes herhaald, maar over hoe men die gaat bereiken, is nog geen stap vooruit gezet. Terwijl die versnipperde ruimtelijke ordening een bom legt onder een duurzame toekomst voor Vlaanderen', zegt woordvoerder Hendrik Moeremans in een eerste reactie op het zomerakkoord van de Vlaamse regering.

'De betonmolens zullen morgen nog altijd draaien, er zal nog altijd onbeperkt open ruimte worden aangesneden", klinkt het teleurgesteld. 'Het is op geen enkele manier duidelijk hoe men dat gaat realiseren.' Nochtans is de kost van dit beleid aanzienlijk, meent Natuurpunt Vlaanderen, verwijzend naar onder meer de dure aanleg van openbare infrastructuur en het extra fileleed.