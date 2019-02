Schauvliege: 'Ik heb niet gelogen. Ik heb me vergaloppeerd'

Vlaams minister van Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) excuseert zich voor haar speech waarin ze beweerde dat de Staatsveiligheid een complot ziet achter de klimaatbetotingen. 'Ik heb niet gelogen. Ik heb me vergaloppeerd'.

'Ik heb een fout gemaakt. Ik ben ook maar een mens.' Met die woorden ging Vlaams minister van Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) dinsdagochtend op Radio 1 door het stof, nadat was gebleken dat ze in een speech had gezegd dat er meer achter de klimaatmarsen zat dan spontane acties van jongeren.

In een speech voor het Algemeen Boerensyndicaat in het Oost-Vlaamse Lierde zei Schauvliege dat natuurbewegingen haar in een privé-ontmoeting hebben gewaarschuwd voor een offensief. Ze zouden nog altijd wraak willen nemen voor de manier waarop de CD&V en de bevriende boerenorganisaties een week voor de federale verkiezingen van mei 2003 tegen Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev/Groen) hebben betoogd en zo haar politieke loopbaan hebben gebroken.

'Ze hebben nog niet verwerkt wat er destijds is gebeurd, toen Vera Dua minister was. Ik heb toen nog meegelopen in de grote betogingen van de landbouworganisaties, die haar zwaar zijn aangerekend en haar carrière hebben geschaad', zei Schauvliege.

'Een aantal natuurorganisaties hebben mij in het begin van mijn legislatuur, 3,5 jaar geleden gezegd: wacht maar, onze wraak zal zoet zijn', vervolgde ze in haar speech. 'Wij zullen ook betogingen doen, maar in de andere richting. Wat er de voorbije weken in scène gezet is rond klimaat en wat er allemaal gebeurt... dat is die omgekeerde beweging. Veel mensen beseffen dat niet. Ik weet wie achter heel die beweging zit, zowel de zondagse betogingen als de klimaatspijbelaars op donderdag.'

'Men heeft dat mij ook verteld vanuit de staatsveiligheid', vervolgde Schauvliege. 'Veel mensen die mee betogen, beseffen niet dat ze mee onderdeel zijn van een systeem dat is opgezet. Ik kan u garanderen dat ik geen spoken zie, maar dat er meer achter zit dan een spontane solidariteitsactie voor ons klimaat', zo zegt Schauvliege rond de zesde minuut in haar speech.

Slaaptekort en frustratie

Maandagavond erkende Schauvliege al op Twitter dat de passage over de Staatsveiligheid niet klopt. Op Radio 1 herhaalde ze dinsdagochtend dat ze geen rechtstreeks contact heeft gehad met de Staatsveiligheid. Ze wijt haar uitspraak aan slaaptekort en frustratie over de bagger die ze naar aanleiding van de klimaatmarsen over zich krijgt.

Schauvliege blijft er bij dat ze niet heeft gelogen. 'Ik heb niet willlens nillens de waarheid verdraaid. Ik heb niet het gevoel dat ik gelogen heb. Ik heb me vergaloppeerd.'

Op de vraag of er - ook zonder melding van de Staatsveiligheid - volgens haar bepaalde groeperingen achter de klimaatmars zitten, gaf de minister geen antwoord.